طرح "پنجره واحد تجاری" در بوشهر اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، حسین حسینی محمدی صبح شنبه در نشست هماهنگی جهت ایجاد و راه اندازی این طرح با دستگاه های اجرایی، اقتصادی و فعالین بخش خصوصی بوشهر افزود: در استان بوشهر با توجه به موقعیت مناسب اقتصادی و تجاری و فعالیت دستگاه های اجرایی از قبیل گمرک، سازمان بنادر و دریانوردی و سازمان کشتیرانی و وجود بسترهای مناسب اجرای طرح پنجره واحد تجاری قابل عملیاتی خواهد بود.

وی در مورد بررسی علمی و مفهومی پنجره تجاری اظهار داشت: از مزایای استفاده از پنجره واحد تجاری تسهیل تجارت، استانداردسازی اطلاعات، مستندات، داده ها و تمرکز اطلاعات تجاری است و کلمه تسهیل به مفهوم ساده سازی و روان سازی امر تجارت است .

رئیس سازمان بازرگانی استان بوشهر گفت: نیاز به ساده سازی و همگون سازی اطلاعات مبادله شده بین تجار و بازرگانان و نهادهای دولتی بخش کلیدی فرآیند تسهیل تجاری است و برای تسهیل تجارت در استان باید کلیه دستگاه های اجرایی و اقتصادی به صورت واحدی متمرکز تجمیع شده و به ارائه خدمات به فعالین بخش خصوصی و تجار و بازرگانان بپردازند .

حسینی محمدی افزود: بر اساس برنامه ریزی های کلان اقتصادی توسط مدیریت ارشد استان، اجرای مدل فیزیکی پنجره واحد تجاری به صورت آزمایشی و پایلوت در حال پیگیری است .

وی اظهار داشت: امروزه پنجره واحد تجاری یکی از مباحث مهم در حوزه توسعه تجارت الکترونیکی و تسهیل فرآیندهای تجاری است و این شبکه یک محیط استاندارد، پویا و یکپارچه برای پیاده سازی تجارت الکترونیکی در سطح کل زنجیره تامین فراهم نموده و کاهش مفاسد اقتصادی، جلوگیری از ارائه اطلاعات و داده های تکراری، روان سازی تجارت و تسریع در حمل و نقل کالا و خدمات تجاری از مهمترین شاخصه های استفاده از این طرح است .

وی خاطرنشان کرد: پنجره واحد، تسهیلاتی است که از طریق آن ذینفعان "تجارت و حمل و نقل" می توانند اطلاعات و اسناد استاندارد شده را از طریق یک نقطه ورودی پردازش و ذخیره کنند و از این طریق کلیه صادرات، واردات و حمل و نقل را انجام دهند و اگر این اطلاعات به صورت الکترونیکی باشند اطلاعات فردی فقط برای یکبار وارد می شود .