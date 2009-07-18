حضور تیمهای پاس، استقلال و مس در تورنمنت همدان قطعی شد

عباس صوفی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان حضور تیم‌های یاد شده را در جام سرداران، امیران و هشت هزار شهید استان همدان قطعی دانست و افزود: با توجه به رایزنی‌های انجام شده از سوی هیئت فوتبال، تربیت‌بدنی و دیگر مسئولان استان مسابقات چهار جانبه با شرکت این چهار تیم به بهترین شکل برگزار می‌ شود.

وی یادآور شد: به غیر از چهار تیم نام برده باشگاه‌های تراکتورسازی تبریز، مقاومت شیراز، راه آهن شهر ری و استقلال اهواز نیز برای شرکت در این تورنمنت اعلام آمادگی کردند که در صورت عدم حضور یکی از تیم های حاضر، این تیم ها جایگزین می شوند.

وی اظهار داشت: مسابقات چهارجانبه جام سرداران و شهیدان همدان به میزبانی هیئت فوتبال استان همدان از دوم تا چهارم مرداد ماه امسال با مشارکت ستاد کنگره، تربیت بدنی استان و باشگاه پاس برگزار می شود و با پخش زنده تلویزیونی از شبکه سه سیما و رادیو ورزش همراه خواهد بود.