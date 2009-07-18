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۲۷ تیر ۱۳۸۸، ۱۲:۴۹

صوفی:

حضور تیمهای پاس، استقلال و مس در تورنمنت همدان قطعی شد

حضور تیمهای پاس، استقلال و مس در تورنمنت همدان قطعی شد

همدان - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت فوتبال استان همدان از قطعی شدن حضور تیم‌های پاس همدان، استقلال تهران، مس کرمان و یک تیم باشگاهی از برزیل در تورنمنت جام سرداران همدان خبر داد.

عباس صوفی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان حضور تیم‌های یاد شده را در جام سرداران، امیران و هشت هزار شهید استان همدان قطعی دانست و افزود: با توجه به رایزنی‌های انجام شده از سوی هیئت فوتبال، تربیت‌بدنی و دیگر مسئولان استان مسابقات چهار جانبه با شرکت این چهار تیم به بهترین شکل برگزار می‌ شود.

وی یادآور شد: به غیر از چهار تیم نام برده باشگاه‌های تراکتورسازی تبریز، مقاومت شیراز، راه آهن شهر ری و استقلال اهواز نیز برای شرکت در این تورنمنت اعلام آمادگی کردند که در صورت عدم حضور یکی از تیم های حاضر، این تیم ها جایگزین می شوند.

وی اظهار داشت: مسابقات چهارجانبه جام سرداران و شهیدان همدان به میزبانی هیئت فوتبال استان همدان از دوم تا چهارم مرداد ماه امسال با مشارکت ستاد کنگره، تربیت بدنی استان و باشگاه پاس برگزار می شود و با پخش زنده تلویزیونی از شبکه سه سیما و رادیو ورزش همراه خواهد بود.

کد مطلب 914074

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