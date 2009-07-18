دست ساخته های هنرمندان اراکی به نمایش گذاشته می شود

حجت ‌السلام علی هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک از برپایی نخستین نمایشگاه آثار سازسازان در اراک خبر داد و افزود: نخستین نمایشگاه آثار سازسازان استان مرکزی در نگارخانه استاد اسماعیل آشتیانی فرهنگسرای آیینه اراک برپا می ‌شود.

وی اظهار داشت: در این نمایشگاه آثار موسیقی شامل کتاب و نرم ‌افزارهای موسیقی عرضه می‌ شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی اظهار داشت: این نماشگاه با هدف معرفی توانمندی‌ های سازسازان در سطح کشور و آشنایی علاقمندان به این هنر برگزار می شود.

وی گفت: این نمایشگاه پنجم تا نهم مرداد ماه سال جاری در فرهنگسرای آیینه اراک برای بازدید عموم دایر است.

وی همچنین از برگزاری شبهای موسیقی به همت انجمن موسیقی اراک از پنجم تا نهم مرداد ماه سال جاری خبر داد و افزود: این جشنواره با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی و فرهنگسرای آیینه اراک برگزار می ‌شود.

وی بیان کرد: شبهای موسیقی با اجرای گروه‌ های "موسوی‌ ها"، "عشاق" و "نوبانگ" از استان مرکزی و گروه‌ های "شمشال" موسیقی محلی لری و بختیاری و گروه‌ هزار دستان موسیقی تربت جام برگزار می ‌شود.

هاشمی در ادامه از اعزام اعضای کانون‌های فرهنگی، هنری مساجد استان مرکزی برای شرکت در دوره آموزشی اندیشه‌ های آسمانی به مشهد مقدس خبر داد و گفت: این اعضا برای شرکت در دومین دوره آموزشی اندیشه ‌های آسمانی که از سوی ستاد عالی مساجد کشور در شهر مشهد مقدس برگزار می‌ شود به این شهر اعزام شدند.

وی گفت: این دوره آموزشی از 23 تا 28 تیرماه برگزار می ‌شود که از استان مرکزی 80 نفر از دانش ‌‌آموزان پسر در گروه سنی 15 تا 16 سال شرکت می‌ کنند.

وی گفت: اعضای کانونهای فرهنگی مساجد شرکت‌ کننده در این دوره آموزشی که با عنوان طرح از مسجد تا مدرسه است، مهارتهای لازم را به عنوان رابطان مسجد و مدرسه فرا می ‌گیرند.