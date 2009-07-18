واژه های اختصاصی فناوری به لغت نامه وبستر افزوده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با گسترده شدن لحظه به لحظه فناوری در کشورهای جهان، نیاز به واژه های جدید که بتوانند نام، عملکرد و ساختار این فناوریها را توضیح دهند نیز افزایش پیدا می کند. در همین راستا در نسخه یازدهم لغت نامه وبستر 100 واژه جدید افزوده شده که تعدادی از این لغات جدید به واسطه انطباق زبان با فناوری های روز ارائه شده اند.

واژه های اثر کربنی (Carbon Footprint) به مفهوم عام تاثیر منفی عملی بر محیط زیست و مفهوم خاص میزان کربن منتشر شده توسط عملی طی دوره زمانی تعیین شده، Cardioprotective به مفهوم محافظت از قلب، Flash Mob به مفهوم فراخوان عمومی از طریق نامه الکترونیک یا پیام کوتاه برای ساخت یک مکان در زمانی تعیین شده، یقه سبز یا Green Collar به مفهوم هر عمل یا فردی مرتبط با فعالیتهای حفاظتی از محیط زیست، Memory Foam یا فوم حافظه دار به مفهوم نوعی پلی اورتان حجیم که در تماس با حرارت قابل انعطاف تر می شود، Webisod به معنی بخشی از برنامه های تلویزیونی که می توان آن را از طریق وب سایتها مشاهده کرد، و Vlog به معنی وبلاگی که دارای فایلهای ویدیویی است، از جمله محدود واژه هایی هستند که در زمینه فناوری به این کتاب مرجع افزوده شده اند.

بر اساس گزارش لایو ساینس، لیست کامل این واژه ها را می توان با استفاده از سایت رسمی مرجع وبستر مشاهده کرد.