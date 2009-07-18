۲۷ تیر ۱۳۸۸، ۱۱:۱۰

میزان تردد خودروها در 106 نقطه سطح شهر مشهد اندازه گیری می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد از آمارگیری میزان تردد خودروها در 106 ایستگاه سطح شهر مشهد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سیدمهدی امامی میبدی پیش از ظهر شنبه در نشست خبری در محل سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد افزود: آمارگیری از حجم خودروها از ساعت شش و 30 دقیقه بامداد تا ساعت 23 شب انجام خواهد شد.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد در خصوص هدف اجرای این طرح عنوان کرد: این کار به منظور به دست آوردن ماتریس توزیع سفرهای شهر مشهد در ایام خاص صورت می پذیرد.

امامی با بیان اینکه، این آمارگیری در چهار روز انجام خواهد شد و تا آخر تیرماه پایان خواهد یافت، خاطرنشان کرد: این طرح با همکاری حدود 500 نفر نیروی بسیج انجام می شود و تا ماه آینده نتایج طرح اعلام خواهد شد.

وی اظهار امیدواری کرد که با مشخص شدن نتایج طرح بتوانیم برنامه ریزی های صحیح تری را جهت کنترل ترافیک شهری در محدوده طرح ترافیک در ایام خاص اعمال کنیم.

کد مطلب 914091

