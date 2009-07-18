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۲۷ تیر ۱۳۸۸، ۱۳:۰۵

شهر 20 هزار نفری اشتهارد اداره راهنمایی و رانندگی ندارد

شهر 20 هزار نفری اشتهارد اداره راهنمایی و رانندگی ندارد

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس شورای اسلامی شهر اشتهارد گفت: وجود جمعیت بالای 20 هزار نفر در منطقه اشتهارد و مهاجرپذیر بودن این منطقه به ایجاد اداره راهنمایی و رانندگی در اشتهارد ضرورت بخشیده است.

محمد صفری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: استقرار بزرگترین شهرک صنعتی خاورمیانه و مهاجرپذیر بودن اشتهارد حضور اداره راهنمایی و رانندگی در این شهر را ضروری کرده است.

وی افزود: ایجاد اداره راهنمایی و رانندگی در اشتهارد می تواند در کاهش تصادفات شهری و نظم بخشی به تردد خودروهای سطح شهر موثر باشد.

این مسئول خاطرنشان کرد: بخش اعظم تصادفات این شهر ناشی از عدم توجه راکبان موتورسیکلت به قوانین راهنمایی و رانندگی، نداشتن گواهینامه و کلاه ایمنی است.

صفری یادآور شد: با توجه به مکاتبه فراوان با اداره راهنمایی و رانندگی غرب استان تهران تاکنون نتیجه ای حاصل نشده است.

وی عنوان داشت: در صورت استقرار اداره راهنمایی و رانندگی در اشتهارد، با ایجاد نظم در عبور و مرور سیمای این شهر تغییر می کند.

شهر اشتهارد با حدود 20 هزار نفر جمعیت در 70 کیلومتری جنوب غربی کرج واقع است.

کد مطلب 914095

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