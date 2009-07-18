لس آنجلس تایمز از افزایش حضور آمریکا در تحولات قاره آسیا خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه لس آنجلس تایمز، کنفرانس امنیتی آسیا از روز چهارشنبه در تایلند آغاز می شود و در این کنفرانس علاوه بر کشورهای آسیایی، نمایندگانی از آمریکا، روسیه و اتحادیه اروپا حضور خواهند داشت.

گمان می رود که در این نشست ، مذاکرات گسترده ای در ارتباط با کره شمالی و میانمار برگزار شود.

میانمار ازمدتها قبل درگیر اغتشاشات سیاسی است وکره شمالی نیز با ادامه فعالیتهای سیاسی خود وآزمایشهای پی درپی موشکی موجب خشم غرب را فراهم کرده ، از همین رو آمریکا در تلاش است تا با در دست گرفتن ابتکار عمل در این نشست به نوعی بتواند پس از سالها دوری مجددا وارد تحولات آسیا بشود.

به نوشته این روزنامه، نشست تایلند تا حدی برای آمریکا ارزشمند است که گفته می شود "هیلاری کلینتون" وزیر امور خارجه ایلات متحده در آن شرکت می کند و این در حالی است که کره شمالی فقط یک هیئت رده پائین را به تایلند اعزام می کند.

علاوه بر میانمار و کره شمالی، تروریسم نیز از دیگر مواردی است که در نشست تایلند به آن پرداخته می شود و این در حالی است که "جاکارتا" پایتخت اندونزی دیروز جمعه شاهد انفجارهای مهیب تروریستی بوده که در نتیجه آن 12 نفر کشته و بیش از 50 نفر زخمی شدند و نکته جالب آنکه آمریکا در راستای هدف افزایش حضور در تحولات آسیا، پیشنهاد کمک به اندونزی برای بررسی دلایل و عوامل دخیل در انفجارهای جاکارتا را داده است.

در همین رابطه آسوشیتدپرس نیز با اعلام خبر برگزاری این نشست امنیتی، حضور چین در آن را عاملی مثبت برای آمریکا ارزیابی کرده و نوشت : حضور نماینده چین در کنفرانس امنیتی تایلند می تواند آمریکا را در پیشبرد اهداف آسیایی خود کمک کند.

حال باید دید آمریکا که هم اکنون با مسائلی چون خاورمیانه و صلح میان گروه های فلسطینی و رژیم صهیونیستی، جنگهای عراق و افغانستان و همچنین موضوع هسته ای ایران سرگم است، آیا فرصت دخالت در امور دیگرکشورهای آسیایی را خواهد یافت یا خیر.