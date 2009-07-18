تاکید بر ساماندهی معابر اطراف حرم حضرت عبدالعظیم (ع)

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی عبداللهی ضمن بازدید از نواحی هفت گانه طی ملاقات با شهرداران این نواحی از نزدیک مشکلات و معضلات آنها را مورد بررسی قرار داد.

وی ضمن حضور در سطح هر یک از نواحی هفتگانه این منطقه از پروژه های در دست اجرا در آن ناحیه از جمله پایانه اتوبوسرانی دولت آباد، پارکینگ طبقاتی ضلع شرقی حرم حضرت عبدالعظیم (ع)، بوستان مادر، سالن ورزشی دولت آباد ، سالن ورزشی فیروزآباد ، کانال سرخه حصار، سرای محله کریمی شیرازی، زورخانه محله نفر آباد، گرمخانه آقایان و بانوان و مجموعه پروازی آسمان ری بازدید کرد.

شهردار منطقه 20 طی بازدید از محله جوانمرد قصاب در ناحیه 2 بر راه اندازی هرچه سریعتر پل مکانیزه ایستگاه مترو جوانمرد قصاب در آینده نزدیک تاکید کرد.

وی در ادامه ضمن بازدید از خیابان فدائیان اسلام و میدان حرم حضرت عبدالعظیم (ع) خاطر نشان کرد با توجه به اینکه این میدان جزو میادین کلیدی و نقاط ورودی منطقه 20 است توجه به ساماندهی و بهسازی معابر اطراف آن باید جزو الویتها قرار گیرد.

شهردار منطقه 20 در این خصوص ضمن تاکید به معاونت فنی و عمرانی و حمل ونقل و ترافیک منطقه از آنان خواست تا در کوتاهترین مدت طرحها و پیش بینی های خود را برای ساماندهی پایانه های مجاور خیابان حرم ، نهرهای حاشیه ای و پیاده رو خیابان فدائیان اسلام ارائه دهند.

در پایان این بازدید عبدالهی اظهارداشت: با توجه به وسعت و جایگاه شهرداری منطقه 20 از نظر مذهبی، سیاسی و خدماتی نسبت به سایر مناطق، این منطقه از رشد خوبی برخوردار بوده است و خوشبختانه در تمامی زمینه ها، فعالیتهای فرهنگی- عمرانی - ترافیکی و امورشهری به طور یکسان صورت گرفته و با تکمیل پروژه های در دست اجرا سرانه آن به حد مطلوبی خواهد رسید.