واشنگتن پست القاعده را عامل انفجارهای جاکارتا دانست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست، این روزنامه آمریکایی در مقدمه نوشت: حملات انتحاری در دو هتل لوکس در جاکارتا روز گذشته و پس از گذشت تقریبا یک هفته از انتخابات ریاست جمهوری اندونزی رخ داد.

رهبران بین المللی و سازمان ملل این حملات را محکوم کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا این حمات را ظالمانه خواند و قول داد که کشورش حمایت لازم از اندونزی را برای مبارزه با تروریسم انجام دهد.

مقامات سازمان جاسوسی آمریکا اعلام کردند که آنها به زودی نمی توانند عاملان انتحاری را شناسایی کنند اما کارشناسان مسائل سیاسی این موضوع را به گروه تروریستی القاعده ارتباط داده اند.

سوسیلو بامبونگ یودویونو رئیس جمهوری اندونزی که در یک برنامه زنده تلویزیونی سخنرانی می کرد، قول داد تا دولت تمام تلاش خود را برای شناسایی مظنونین این حادثه انجام دهد و آنها را طبق قانون محاکمه کند.

بر اساس این گزارش از 50 فرد مجروح 17 نفر خارجی بودند. مقامات پلیس اندونزی اعلام کردند که در میان افراد مجروح شهروندان ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، کانادا، استرالیا، ژاپن، هند، ایتالیا، هلند، نروژ و کره جنوبی هستند.

رویترز همچنین گزارش داد که هشت نفر از شهروندان آمریکا به شدت مجروح شدند و حال آنها وخیم است.

در نتیجه انفجارها که هتل "کارلتون" و هتل "ماریوت" روز گذشته به شدت لرزیدند، تاکنون تعداد کشته شدگان به 12 نفر و زخمی ها به 52 نفر رسیده است.

پلیس اندونزی همچنین این انفجارها را به گروهی تروریستی منتسب کرده، که هدف خود را تشکیل کشوری مستقل در جنوب شرقی آسیا عنوان کرده است.