اشتهارد بیشترین سرانه فضای سبز در استان تهران را داراست

سعید صفری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: سرانه فضای سبز اشتهارد با 20 هزار نفر جمعیت به 207 متر مربع رسیده است.

وی افزود: در حال حاضر وسعت فضای سبز این شهر 373 هکتار است که پیش از آن 333 هکتار بود.

صفری با اشاره به اینکه این میزان فضای سبز نسبت به سال گذشته 12 درصد رشد داشته است بیان داشت: این موضوع می تواند در سالهای آتی به عنوان فیلتری مناسب در کاهش آلودگی های ناشی از واحدهای صنعتی مستقر در جوار این شهر به شمار رود.

این مسئول یادآور شد: زبان گنجشک، عرعر، کاج تهران، اقاقیا، توت و سرو از گونه های سازگار با اراضی شوره زار اشتهارد است.

شهردار اشتهارد اعلام کرد: بازسازی بوستان سعدی، احداث سیستم آبیاری قطره اسی فضای سبز 60 هکتاری حد فاصل شهر اشتهارد- شهرک صنعتی و بازسازی پارک جنگلی حافظ از برنامه های در دست اجرای این شهرداری به شمار می رود.

وی عنوان داشت: ساماندهی پارکهای محله ای سطح شهر، جداسازی سیستم آبیاری فضای سبز از آب شرب و آبیاری فضای سبز 40 هکتاری حد فاصل شهر اشتهارد- امام زاده سلیمان از دیگر برنامه های شهرداری اشتهارد است.

شهر اشتهارد دارای سه بوستان و هفت پارک محله ای است و در 70 کیلومتری جنوب غربی کرج قرار دارد.