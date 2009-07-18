اجرای 3275 کیلومتر پیگرانی هوشمند در سطح شبکه انتقال گاز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت انتقال گاز ایران فرخ آذری با بیان اینکه انتقال حجم بالای گاز طبیعی در مسیر شبکه ملی گاز کشور مستلزم اجرای طرحهای زیربنایی و برنامه های منسجم نگهداری تاسیسات و خطوط لوله است، گفت: از این رو شرکت انتقال گاز ایران با انجام بازرسی های دوره ای و بکار گیری فناوری های نوین سعی در تامین سلامت شبکه انتقال گاز کشور در جهت حفظ ایمنی بهره برداری، تاسیسات، محیط زیست با کاهش ریسکهای محتمل را دارد.

وی با اشاره به پیش بینی انجام حدود 3 هزار و 275 کیلومتر عملیات پیگرانی هوشمند تا پایان سالجاری در سطح شبکه انتقال گاز، اظهار داشت: در سال جاری تاکنون حدود 400 کیلومتر از شبکه انتقال گاز کشور عملیات پیگرانی هوشمند انجام شده است.

معاونت مهندسی امور خطوط لوله در شرکت انتقال گاز ایران با بیان اینکه بر اساس برنامه تعیین شده ظرف مدت 2 ماه آینده حدود 70 درصد عملیات پیگرانی پیش بینی شده اجرایی خواهد شد، تصریح کرد: همچنین تاکنون حدود 3 هزار کیلومتر عملیات توپکرانی تمیز کننده در سطح شبکه انتقال گاز کشور انجام شده که تا مهر ماه به حدود 12 هزار کیلومتر افزایش می یابد.

آذری با تاکید بر اینکه پس از انجام پیگرانی هوشمند وضعیت خطوط انتقال گاز از نظر خوردگی مورد بررسی قرار خواهد گرفت، بیان کرد: در نهایت بر اساس میزان خوردگی ها و سایر عیوب گزارش شده، طرحهای تعمیراتی و تعویض پوشش خطوط انتقال گاز تعریف و اجرا می شود.

وی متوسط هزینه انجام عملیات پیگرانی هوشمند را بطور متوسط حدود یکهزار دلار به ازای هر کیلومتر عنوان کرد و یادآور شد: نحوه برنامه ریزی برای انجام عملیات پیگرانی به طول خط لوله، نقش و اهمیت در انتقال گاز و سن بهره برداری و کیفیت نگهداری از آن بستگی دارد.