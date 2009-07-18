استقبال هنیه و مردم از "کاروان شریان زندگی 2" / حضور "چاوز" در کاروان سوم

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الحیات در گزارشی نوشت: کاروان شریان زندگی 2 که توسط "جرج گالووی" نماینده صلح طلب مجلس عوام انگلیس رهبری می شد با همراهی تعدادی از رهبران یهودی مخالف صهیونیسم دو هفته پیش با هدف شکستن محاصره غزه از نیویورک به سمت این شهر حرکت کرد.

پیش از این مقامات رژیم صهیونیستی از ورود "کاروان شریان زندگی 1" به غزه جلوگیری کرده بودند.

اعضای این گروه شب پنج شنبه پس از رسیدن به غزه، به هنگام ورود به غزه بر خاک این شهر بوسه زدند.

"اسماعیل هنیه" رئیس دولت قانونی حماس در نوار غزه در دیدار با اعضای کاروان شریان زندگی 2 خطاب به اوباما اظهار داشت: از او می خواهیم برای شکستن محاصره نوار غزه اقدام کند.

وی خواستار عملی شدن وعده های دولت اوباما شد و تاکید کرد: شاهد این هستیم که رفته رفته ملت آمریکا خشم خود را از حمایت دولتشان از اشغالگری های رژیم صهیونیستی ابراز می کند.

هنیه خرسندی خود را از تلاش این گروه برای شکستن محاصره غزه که خاخام های یهودی مقیم آمریکا نیز در آن حضور دارند، ابراز داشت.

وی افزود: ملت فلسطین با یهودیان مشکلی ندارد و مشکل اساسی ما با اشغالگری است، که حقوق ملت را غصب کرده است.

چهار خاخام یهودی که در کاروان شریان زندگی 2 حضور دارند، در این دیدار پلاکاردی را حمل می کردند که بر روی آن نوشته شده بود: "ما از یهودیان مخالف صهیونیسم جهانی هستیم".

این یهودیان که از فرقه مذهبی "ناتوری کارتا" هستند به شدت با سیاست های صهیونیسم جهانی مخالفند.

یکی از آنان در این باره اظهار داشت: ما مردم فلسطین و نوار غزه را دوست داریم و از نیویورک برای اظهار همین مطلب آمده ایم.

"گالوی" نماینده صلح طلب مجلس عوام انگلیس با اشاره به حرکت کاروان سومی به نام شریان زندگی به سوی نوار غزه در سال جاری، از حضور "هوگو چاوز" رئیس جمهور ونزوئلا در این کاروان خبر داد.

گفتنی است؛ کاروان شریان زندگی 2 که از طریق گذرگاه رفح و با استقبال گسترده مردمی وارد غزه شدند، از مصر یک مهلت 24 ساعته برای بازدید از این شهر داشتند. این کاروان شب گذشته غزه را ترک کرد.