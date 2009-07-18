تالاب هشیلان در کرمانشاه از نابودی کامل نجات یافت

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، این تالاب زیبا که در 35 کیلومتری شهر کرمانشاه قرار دارد با وسعتی حدود 450 هکتار زیستگاه حداقل 10 نوع گونه جانوری در فصولی از سال و نیز پذیرای چندین نوع پرنده مهاجر کمیاب بود که بر اثر خشکسالی سالهای گذشته در حال نابودی است.

در همین راستا و طبق هماهنگی های که بین شرکت آب منطقه ای و سازمان محیط زیست کرمانشاه به عمل آمد با رهاسازی مقدار 500 لیتر آب در ثانیه از کانالهای زیردست سد مخزنی گاوشان این تالاب زیبا از نابودی کامل نجات یافت.

این اقدام صبح شنبه با حضور مدیران شرکت آب منطقه ای کرمانشاه، محیط زیست، جهادکشاورزی، میراث فرهنگی و گردشگری و تعدادی از علاقمندان به محیط زیست انجام و هم اکنون می توان امیدوار بود که این زیستگاه طبیعی و پر اهمیت زیست محیطی در استان کرمانشاه با بهره مندی از نعمت آب سد گاوشان از نابودی کامل نجات یافته و دوباره احیا شود.

سال گذشته به دلیل خشکسالی شدید و خشک شدن کامل تالاب هشیلان فاجعه زیست محیطی غم باری در این تالاب به وجود آمد به گونه ای که هزاران آبزی این تالاب از جمله تعداد زیادی لاک پشت نابود شدند.