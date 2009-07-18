آسیب شناسی طرح عفاف و حجاب در ادارات ضروری است

سیدعلی ‌اکبر طاهایی در جلسه ستاد صیانت از حریم عمومی و حقوق شهروندان که پیش از ظهر شنبه در استانداری تشکیل شد، اظهار داشت: در اجرای طرح عفاف و حجاب باید به گونه ‌ای رفتار شود که هم زن و مرد بتوانند در جامعه حضور یافته و به نقشهای اجتماعی خود بپردازند و از طرفی دیگر ابعاد دینی و شرعی این حضور رعایت شود.

وی افزود: امروزه با توجه به گستردگی و پیشرفت جوامع با وضعیت جدیدی از حضور زنان و مردان در مکانها و فضاهای عمومی مواجه هستیم که نیازمند بررسی کارشناسی و آسیب ‌شناسی این مسئله در ابعاد و سطوح مختلف هستیم.

استاندار قزوین با اشاره به توسعه وسایل ورزشی عمومی در پارکها اضافه کرد: در نصب و راه ‌اندازی و گسترش این قبیل وسایل ورزشی باید حریم شرعی و امنیت روانی زنان و مردان مد نظر مدیران و مسئولان شهری قرار بگیرد.

در ادامه این جلسه معاون سیاسی ـ امنیتی استاندار قزوین اظهار داشت: اولین موضوع در دستیابی به اهداف طرح عفاف و حجاب رسیدن به یک تعریف جامع، مشخص و مورد وفاق همه مدیران و برنامه ‌ریزان حوزه فرهنگی و اجتماعی است که برای این منظور باید از کارشناسان متخصص و متعهد به نظام استفاده کرد.

سیروس صابری عنوان کرد: فعالیت در حوزه امنیت عمومی و تأمین حقوق شهروندان به قدری وسیع و گسترده است که مدیران دستگاه‌ها در اجرای برنامه ‌ها و تصمیمات خود باید به گونه ‌ای اقدام کنند که نتایج فعالیت و اقدامات آنها ملموس و قابل اندازه ‌گیری باشد.

وی بر عدم مداخله مدیران دستگاه ‌ها در حوزه وظایف و ماموریتهای ذاتی یکدیگر تاکید کرد.

در این جلسه مقرر شد که مدیران دستگاه‌ ها پیشنهادها و نقطه نظرات خود را در قالب طرح جامع در حوزه گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان تا جلسه آینده ارائه کنند.