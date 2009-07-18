توسعه 93 هزار هکتاری باغات در سال اول برنامه پنجم

آقارضا فتوحی در گفتگو با مهر گفت: دربرنامه پنجم اصلاح و احیای باغات، حذف و جایگزینی باغات سنتی در دستورکار قرار دارد، ضمن اینکه توسعه باغات دیم و افزایش عملکرد باغات در این برنامه دنبال و پیگیری می شود.

مدیرکل امور میوه های باغبانی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: درسال 89 به عنوان سال شروع برنامه پنجم توسعه سطح باغات کشور به 93 هزارو 205 هکتار، توسعه باغات دیم به 112 هزار هکتار، اصلاح و احیای باغات در سطح 74 هزا رو 537 هکتار، حذف و جایگزینی 36 هزار و 592 هکتار در دستور کار قرار دارد.

وی عنوان کرد: برنامه های مذکور در وزارت جهاد کشاورزی تهیه شده ولی هنوزبه تصویب نهایی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری نرسیده است.

ایجاد تشکلهای باغبانی در برنامه پنجم

فتوحی با تایید بر تقویت تشکلهای بخش کشاورزی تصریح کرد: مهمترین موضوع اثرگذار برروی قیمت محصولات کشاورزی در بازار مصرف بحث واسطه ها است؛ لذا درارتباط با ساماندهی تولیدات اقداماتی به ویژه برای تقویت تشکلهای بخش کشاورزی در دستور کار قرار دارد.

وی اظهارداشت: مهمترین راهکار وزارت جهاد کشاورزی به منظور ساماندهی تولید و جلوگیری از افزایش قیمتها ایجاد تشکلهای تخصصی محصولات مختلف باغبانی است که هم اکنون تشکلها و تعاونیهای تخصصی پسته، مرکبات، هلو، شلیل و انارایجاد شده و به زودی برای کلیه محصولات مختلف این تشکلها ایجاد خواهد شد.

مدیرکل امور میوه های باغبانی وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: وجود مزیت نسبی در صادرات و ارزآوری محصولات باغبانی، وجود اراضی شیبدار و مستعد، وجود ژرم پلاست و ارقام متنوع محصولات باغی، امکان حفاظت از منابع پایه، امکان بهره گیری از گونه ها و اقلام جدید، امکان تولید محصولات ارگانیک همچنین نیاز کمتر محصولات باغبانی به آب نسبت به سایر محصولات کشاورزی توجه به این بخش را دوچندان می کند.