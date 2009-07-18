داریوش نظری در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با اشاره به مزایای جاده قم ـ گرمسار خاطرنشان کرد: با بهره ‌برداری از این مسیر که 60 کیلومتر آن در حوزه استحفاظی قم، 60 کیلومتر در حوزه استحفاظی تهران و 30 کیلومتر آن نیز در حوزه استحفاظی استان سمنان قرار گرفته است و در مجموع دو ساعت مسیر قم به مشهد کاهش می‌ یابد.



وی بیان کرد: عملیات اجرایی این پروژه مهم هم اکنون در استانهای مختلف با پیشرفت مناسبی همراه است و در حوزه استحفاظی استان قم نیز بیش از 70 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.



مدیرکل راه و ترابری استان قم کاهش مصرف انرژی و زمان سفر، کاهش طول مسیر و ... را از جمله مزایای این پروژه عنوان کرد و گفت: با شروع عملیات اجرایی پروژه جاده قم ـ گرمسار در محدوده استان قم از سال 83 بیش از 11 میلیارد تومان در این مسیر هزینه شده و جهت بهره برداری کامل آن در محدوده قم نیز به 18 میلیارد تومان دیگر نیاز است.



وی یادآور شد: با توجه به مصوبات سفر هیئت دولت به استان قم مقرر شده است منابع مالی این پروژه از محل اعتبارات ملی تامین می ‌شود.



نظری در بخش دیگری از سخنانش به زمان بهره ‌برداری پروژه جاده قم ـ گرمسار اشاره کرد و گفت: براساس قولها و دستورات موکد وزیر راه و ترابری این پروژه باید در نیمه اول سال جاری به بهره برداری برسد اما به احتمال زیاد زمان بیشتری برابر بهره برداری این پروژه نیاز است.