نابینایان هم می توانند رانندگی کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشگران Blind Driver Challenge و لابراتوار مکانیزم دانشگاه ویرجینیا نمونه آزمایشی این خودروی نوآورانه را معرفی کردند.

این خودرو مجهز به یک تداخل سنج صوتی است. این تداخل سنج از طریق یک رایانه متصل به کنترل کننده های صوتی به راننده این امکان را می دهد که در مواقع مورد نیاز سرعت بگیرد، ترمز کند و در کل خودرو را هدایت کند.

به طوری که این سیستم پیشرفته، رایانه را به چشمهای راننده تبدیل می کند و به این ترتیب می تواند برای رانندگی نابینایان از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد.

این سیستم مجهز به یک نرم افزار مخصوص است. این نرم افزار روی رایانه ای نصب شده است که به حسگرهای لیزری، لرزاننده ها و کنترل کننده های صوتی مجهز است.

براساس گزارش یونایتد پرس اینترنشنال، نتایج اولین آزمایشات این خودروی چهار چرخ نوآورانه مورد توجه فدراسیون ملی نابینایان قرار گرفته است. به اعتقاد کارشناسان این فدراسیون، این خودرو می تواند کیفیت زندگی نابینایان را بهبود بخشد.