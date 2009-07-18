تمام خدمات شهرداری های آذربایجان غربی به بخش خصوصی واگذار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، علی داداش زاده پیش از ظهر شنبه در سومین همایش شهرداران استان افزود: در حال حاضر 80 درصد خدمات شهری شهرداریها توسط بخش خصوصی اداره می شود که با مکانیزه کردن و اجرای طرح شهرداری الکترونیک تا پایان سال جاری تمامی خدمات در تمامی حوزه ها به بخش خصوصی واگذار می شود.

وی با اشاره به ضعف چارت کاری و نبود کارشناسان متخصص در بدنه شهرداری های استان اظهار داشت: در این راستا شهرداری ها نتوانسته اند به کلیه سیاستها و برنامه های کاری خود جامه عمل بپوشانند که در سال اصلاح الگوی مصرف، روشها و کیفیت کاری شهرداری ها با تزریق نیروهای متخصص و کارشناسان بهبود می یابد.

داداش زاده تفکیک زباله های شهری، بالا بردن عمر آسفالت، مکانیزه کردن خدمات شهری، اجرای طرح شهرداری الکترونیک و استفاده از آب خام شهری برای آبیاری فضای سبز را از اولویتهای کاری شهرداران استان در سال جاری عنوان کرد.

مدیرکل دفتر امور شهری استانداری آذربایجان غربی ادامه داد: سالانه یک هزار و 500 تن زباله در استان تولید می شود که اگر 10 درصد از این میزان که شامل 50 هزار تن است، تفکیک شود 25 میلیارد ریال در هزینه دفن زباله ها در استان صرفه جویی شود.

داداش زاده با بیان اینکه هر سال سه میلیون متر مربع آسفالت در استان پخش می شود، بیان داشت: اگر یک سال عمر مفید آسفالت افزایش داده شود، 300 میلیارد ریال صرفه جویی در پی خواهد داشت.

وی در خصوص اجرای طرح شهرداری الکترونیک خاطرنشان کرد: در جهت اجرای سیستم یکپارچه سازی خدمات شهرداریها تا پایان سال گذشته چهار شهر در شهرستان ارومیه به شهرداری الکترونیک مجهز شده اند و در حال حاضر نیز پنج شهر دیگر استان در مرحله عقد قرارداد قرار دارند.

داداش زاده یادآور شد: اگر هر سال پنج شهرداری به سیستم شهرداری الکترونیک مجهز شوند تا سه سال آینده این سیستم در سطح کلیه شهرداریهای استان با هدف کاهش نیروی انسانی اجرایی می شود.

وی با انتقاد از استفاده از آب شهری در جهت آبیاری فضاهای سبز در استان اظهار داشت: در صورت استفاده از آب خام شهری در 30 درصد از آبیاریها، 976 میلیون ریال صرفه جویی در هزینه ها را شاهد خواهیم بود.

سومین همایش شهرداری های استان با محوریت شعار اصلاح الگوی مصرف به مدت یک روز با حضور شهرداران 38 شهر استان در حال برگزاری است.

31 تیرماه و اول مرداد ماه سال جاری شهرداری ارومیه در دهکده ساحلی چی چست میزبان شهرداران و هیات های همراه از 30 مرکز استان و کلانشهرهای کشور خواهد بود و مسایل مختلف شهرها و مدیریت شهری در سطح کشور در این اجلاس بررسی خواهد شد .