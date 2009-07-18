ادامه عملیات اجرایی پارکینگ طبقاتی مولوی آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد محمد دوست با بیان این مطلب اظهار داشت: این پروژه بعد از مدتی توقف به دلیل دارا بودن معارضان ملکی از سمت غرب و شرق به تازگی و با همکاری شهرداری منطقه 12 رفع معارض شده و عملیات اجرایی آن مجددا آغاز شده است.

وی افزود: زیر بنای کل این پروژه هم اکنون به 4 هزار و 115 متررسیده و تاکنون 93 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

مجری احداث پارکینگهای طبقاتی شهرداری تهران تعداد طبقات این پارکینگ را 8 طبقه خواند و ادامه داد: پیش از رفع معارض ظرفیت این پارکینگ 708 خودرو بوده که هم اکنون تا 804 مورد افزایش یافته است.

محمد دوست با اشاره به اینکه پارکینگ طبقاتی مولوی تنها پارکینگ طبقاتی ساخته شده در منطقه 12 است اظهار داشت: در حال حاضر 6 طبقه این پارکینگ به طور کامل آماده شده و در صورت تامین منابع مالی این پروژه تا یک ماه دیگرآماده بهره برداری خواهد بود.

وی تصریح کرد: این پروژه سالها پیش با مشارکت بخش خصوصی آغاز شد اما از سال گذشته به دستور شهردار تهران بخش پارکینگ این پروژه جهت تکمیل و تجهیز در اختیار شهرداری قرار گرفت.