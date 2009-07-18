روند تولید نمایش "ملا نصرالدین" تشریح شد

به گزارش خبرنگار مهر، این نشست با حضور اصغر دشتی کارگردان و سرپرست گروه، نسیم احمدپور دراماتورژ و مسئول سایت دن کیشوت، رامین سیاردشتی بازیگر، فریبا کامران بازیگر و مسئول بخش تماشاگر و عباس حبیبی بازیگر و مسئول برگزاری جلسات گروه در خانه هنرمندان ایران برگزار شد و گروه دن کیشوت درگذشت مجتبی تکین دبیر عکس خبرگزاری مهر را به رسانه مهر و همکاران آن مرحوم تسلیت گفتند.

سپس سیاردشتی به ارائه گزارشی از روند شکل گیری گروه تئاتر دن کیشوت"و فعالیت‌های آن پرداخت و گفت: این گروه از کنار هم قرار گرفتن دانشجویان ورودی سال‌های 75 و 76 دانشکده هنر و معماری و تمرین نمایش "ننه دلاور" برتولد برشت شکل گرفت. اما متأسفانه این کار اجرا نشد. هسته اولیه شکل‌گیری دن کیشوت از نمایش "حکایت زن پارسا" با عنوان "نقل شبیه‌خوانی زن" در سال 80 بود که در جشنواره آئینی سنتی همان سال و سپس در تماشاخانه سنگلج روی صحنه رفت.

وی افزود: اجرای نمایش‌های "کافی شاپ، داخلی، شب" و "مجلس شبیه‌خوانی شازده کوچولو" در سال‌های 82 و 83 از دیگر کارهای گروه تئاتر دن کیشوت بود. این گروه نمایش "دن کیشوت" را در بیست و سومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر و سال 84 در سالن قشقایی و سال 2005 در شهرهای بارسلونا و مادرید اجرا کرد. اجرای نمایش "پینوکیو" در تالار قشقایی و فستیوال "جاده ابریشم" آلمان از کارهای دیگر گروه بود.

در ادامه این نشست دشتی کارگردان و سرپرست گروه به ارائه توضیحاتی درباره متد کاری گروه پرداخت و گفت: روش تولید تئاتر در گروه زمینه‌هایی دارد که باعث شده گروه تجربه‌گرا باشد و در هر کار خود را جستجو کند. نمایش‌های "پینوکیو" و "ملا نصرالدین" شروع تمرینات یک ایده بود. کارهای گروه متن محور نیستند و وقتی به اسامی آنها نگاه می‌کنیم با قهرمانان ادبیات ایران و جهان برخورد می‌کنیم که نشانگر کار گروه است.

وی افزود: ما از نمایش "پینوکیو" به این نتیجه رسیدیم که این روش نیازمند نمایشنامه‌نویس نیست بلکه نیازمند پدیده‌ای مثل دراماتورژ است که بتواند اجرای این تئاتر را کنترل کرده و تمام اجرا را تحت یک سازماندهی کنترل و به اجرا برساند. بازیگران برای ایفای نقش مشخصی دعوت نشدند و تنها برای تولید تئاتر در گروه حاضر شدند. تمرین مهمترین بخش کار گروه است زیرا معتقدیم تمرینات نباید کوتاه مدت و ضربتی باشد و نیازمند زمانی بین 6 تا 9 ماه است.

سرپرست گروه تئاتر "دن کیشوت" خاطرنشان کرد: گروه معتقد است اثری که تولید می‌شود عمق تمام نشدنی دارد یعنی در زمان اجرا هم امکان تغییرات عمده در کار و روش بازی‌ها ایجاد می‌شود. آثار گروه تئاتر "دن کیشوت" اجرا محور هستند.

دشتی با اشاره به ظرفیت پذیرش 60 نفر تماشاگر در هر اجرای نمایش "ملانصرالدین" گفت: طبق ارزیابی‌های انجام شده به این نتیجه رسیدیم حدود سه تا چهار هزار نفر مخاطب نمایش خواهند بود ولی ما در 30 اجرا تنها میزبان هزار و 800 تماشاگریم. برای راحتی مخاطبان تصمیم گرفتیم 20 بلیت‌ برای هر اجرا پیش‌فروش کنیم. 50 بلیت به فروش در سالن اختصاص یافت و 10 بلیت باقیمانده به تعداد دو بلیت در هر اجرا به تالار، خبرنگاران، اعضای گروه و چهار بلیت نیز به میهمانان ویژه تعلق یافت.

وی ادامه داد: اجرای نخست گروه ویژه عکاسان تئاتر، یک اجرا ویژه میهمانان خانوادگی گروه، یک اجرا ویژه خبرنگاران و یک اجرا هم ویژه هنرمندان است. اما متأسفانه تالار مولوی با سیستم فروش اینترنتی بلیت توسط گروه موافقت نکرد و جواب قطعی درباره سهمیه‌های تعیین شده برای اختصاص بلیت از طرف گروه هم نداد. از این رو اگر تا 2 روز آینده جواب قطعی درباره سهمیه‌ها هم داده نشود گروه مسئولیتی در قبال حضور بیش از اندازه تماشاگران در پشت درب‌های سالن نخواهد داشت.

نسیم احمدپور دراماتورژ گروه تئاتر "دن کیشوت" نیز در ادامه این نشست گفت: ما ساختاری در گروه داریم که طبق آن بازیگر و کارگردان می‌توانند در زمان اجرا نیز کار را متحول کنند. سلیقه گروه این است که از نمایشنامه در کارها استفاده نشود که البته این نشان از مخالف گروه با آثار اجرایی بر اساس متن و نمایشنامه ندارد. گروه "دن کیشوت" دو فاز شکل‌گیری هسته مرکزی و دست یافتن به متد پایه کاری خود را پشت سر گذاشت و هم اکنون در فاز سوم که نحوه چیدمان مخاطب است قرار دارد.

وی تأکید کرد: به زعم اعضای گروه خواستیم به تعریف جدیدی از مخاطب برسیم و رابطه خود با مخاطب را تعریف کنیم. فکر کردیم شبکه‌ای از مخاطبان را طراحی کنیم تا فقط ما صاحب سلیقه نباشیم و مخاطب نیز سلیقه خود را منتقل کند. از این رو در گروه واحدی پژوهشی برای این امر ایجاد کردیم.

فریبا کامران بازیگر و مسئول بخش مخاطب گروه "دن کیشوت" نیز درباره برنامه‌های در نظر گرفته شده برای تعریف رابطه گروه با مخاطب خاطرنشان کرد: تماشاگر جزء جدانشدنی تئاتر است و همه چیز مهیا می‌شود تا در خدمت تماشاگر باشد. ما به عنون گروه تئاتری دوست داریم نوعی از تماشاگر را تربیت کنیم که نقش خلاقه‌ای در روند شکل‌گیری کارهای ما داشته باشد و از نقش کلیشه‌ای که در تئاتر برایش تعریف شده جدا شود.

وی ادامه داد: دادن فرم‌های نظرسنجی کارها به مخاطب، برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای مخاطبان، برگزاری جلسات نقد و بررسی تماشاگران و همچنین حضور تماشاگران در جلسات تمرین نمایش‌های گروه از برنامه‌های در نظر گرفته شده برای تعریف جدیدی از ارتباط گروه با مخاطبان خود است.

گروه تئاتر دن کیشوت متشکل از اصغر دشتی، نسیم احمدپور، فریبا کامران، رامین سیار دشتی، عباس حبیبی، آرش بزرگزاده، علی شمس، فرشاد فزونی، اشکان غفارعدلی و رئوفه رستمی به عنوان اعضای ثابت و با حضور چند بازیگر میهمان نمایش "ملانصرالدین" را از سه‌شنبه 30 تیرماه در تالار اصلی مولوی به روی صحنه می‌برد.