ناوگان حمل و نقل و ماشین آلات شهرداری کامیاران فرسوده است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، فردین زمانی ظهر شنبه در جلسه بررسی مشکلات شهر کامیاران که با حضور نماینده مردم شهرستان های سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس هشتم، فرماندار و اعضای شورای شهر کامیاران برگزار گردید، اظهار داشت: ناوگان حمل و نقل عمومی شهرستان کامیاران فرسوده و نیازمند توجهی ویژه است.

وی ادامه داد: در طول چند سال گذشته آن گونه که باید ناوگان حمل و نقل عمومی شهر کامیاران مورد توجه قرار نگرفته و برای ترمیم و تقویت این مهم باید اعتباری ویژه در نظر گرفته شود.

شهردار کامیاران در ادامه با اشاره به دیگر مشکلات شهرداری کامیاران بیان داشت: اعتبارات عمرانی شهرداری کامیاران در مقایسه با سطح توقعات مردم همچنین مشکلات شهر پاسخگو نیست زیرا به دلیل وضعیت شهر و نبود واحدهای صنعتی و صنفی میزان درآمد شهرداری نیز برای رفع این کاستی ها کافی نیست.

زمانی کمبود نیروی متخصص در مجموعه شهرداری و عدم همکاری بانک در اجرای طرح نوسازی بافت های فرسوده را از جمله دیگر مشکلات شهرداری کامیاران دانست.

وی افزود: متاسفانه به رغم اقدامات شهرداری کامیاران در راستای تشویق و ترغیب مردم برای استفاده از تسهیلات بازسازی بافت های فرسوده ولی بانکهای عامل همکاری لازم در این حوزه را ندارند و بعضی اوقات طول دادن بیش از حد پرداخت یک فقره تسهیلات به افراد متقاضی باعث می شود که آنها از کار خود پشیمان شوند.

رئیس شورای اسلامی شهر کامیاران نیز در این دیدار اظهار داشت: کمبود اعتبارات عمرانی، نبود کمربندی در شهر کامیاران، ضرورت ساماندهی رودخانه اصلی شهر و احداث میدان اصلی از جمله مهمترین مشکلات شهر کامیاران به شمار می رود.

خلیل ابراهیمی اظهار امیدواری کرد: با برگزاری جلساتی این چنین و پیگیری های نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی شاهد رفع مشکلات و کاستی های شهر کامیاران باشیم.