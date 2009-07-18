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۲۷ تیر ۱۳۸۸، ۱۹:۲۲

تاکسی دوچرخه در همدان راه اندازی می شود

تاکسی دوچرخه در همدان راه اندازی می شود

همدان - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت دوچرخه سواری استان همدان گفت: طرح تاکسی دوچرخه با همکاری شورای شهر و شهرداری همدان به زودی در قالب 300 دستگاه دوچرخه در شهر همدان راه اندازی می شود.

علیرضا شمسی پور در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان هدف از اجرای این طرح را کاهش ترافیک و آلودگی ناشی از تردد خودروها و افزایش گرایش شهروندان به ورزش عنوان کرد و افزود: اجرای این طرح دو میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد که شورای شهر همدان آمادگی تقبل این میزان اعتبار را اعلام کرده است.

شمسی پور اظهار داشت: در حال حاضر به دنبال احداث جایگاه های نگهداری تاکسی دوچرخه در شهر همدان هستیم و به زودی این طرح به اجرا گذاشته می شود.

وی شرایط استفاده از تاکسی دوچرخه ها را صدور کارت الکترونیک برای شهروندان اعلام کرد و گفت: شهروندان می توانند با عضویت و دریافت کارت الکترونیک به صورت روزانه دوچرخه ها را به صورت کرایه دریافت کنند.

رئیس هیئت دوچرخه سواری استان همدان گفت: بیش از هزار نفر در رشته دوچرخه سواری استان همدان فعالیت دارند.

کد مطلب 914284

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