تاکسی دوچرخه در همدان راه اندازی می شود

علیرضا شمسی پور در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان هدف از اجرای این طرح را کاهش ترافیک و آلودگی ناشی از تردد خودروها و افزایش گرایش شهروندان به ورزش عنوان کرد و افزود: اجرای این طرح دو میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد که شورای شهر همدان آمادگی تقبل این میزان اعتبار را اعلام کرده است.

شمسی پور اظهار داشت: در حال حاضر به دنبال احداث جایگاه های نگهداری تاکسی دوچرخه در شهر همدان هستیم و به زودی این طرح به اجرا گذاشته می شود.

وی شرایط استفاده از تاکسی دوچرخه ها را صدور کارت الکترونیک برای شهروندان اعلام کرد و گفت: شهروندان می توانند با عضویت و دریافت کارت الکترونیک به صورت روزانه دوچرخه ها را به صورت کرایه دریافت کنند.

رئیس هیئت دوچرخه سواری استان همدان گفت: بیش از هزار نفر در رشته دوچرخه سواری استان همدان فعالیت دارند.