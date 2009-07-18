85 درصد معتادان با مصرف سیگار در سن زیر 18 سال معتاد شده اند

ماشاءالله مختار آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: افراد در رده سنی 18-12 سال در معرض آسیب های گوناگونی به خصوص اعتیاد هستند و متاسفانه اکثر افراد معتاد در این سنین برای اولین بار سیگار و حشیش را تجربه کرده اند.

وی به نقش تاثیرگذار خانواده در گرایش فرزندان به آسیب های اجتماعی نیز اشاره کرد و افزود: رابطه والدین با نوجوان و فضای مناسب خانواده و مدرسه از اقدامات پیشگیرانه است.

وی به همکاری بین خانواده ها همچنین مربیان مدارس در کنترل فرزندان و آگاه سازی آنها با پدیده های مختلف اجتماعی اشاره کرد و گفت: باید همکاری این 2 نهاد مرتبط با دانش آموزان بیشتر شود.

وی تصریح کرد: مشاور مدرسه نیز در تشخیص به موقع آسیب ها نقش اساسی دارد و می تواند با علائمی نظیر افت تحصیلی، رابطه دانش آموز با معلم و غیبت های طولانی و مکرر به مشکلات دانش آموز پی برد.

مختار آبادی گفت: بیشتر افراد معتاد در خانواده هایی زندگی می کنند که یکی از والدین آنها معتاد هستند.

مختارآبادی عنوان کرد: البته تعداد دانش آموزانی که دچار اعتیاد شده اند در مدارس بسیار کم است اما آموزش و پرورش و بهزیستی در خصوص درمان این گونه دانش آموزان همکاری دارند.