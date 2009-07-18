فروشگاه های زنجیره ای قطعات خودرو برای تاکسیرانان مازندران ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی تیموری پیش از ظهر شنبه در دیدار با استاندار و اعضای تعاونی های تاکسیرانی مازندران در استانداری افزود: متاسفانه تعداد فروشگاه های تعاونی لوازم یدکی خودرو و تاکسی در مازندران کم است.

وی خاطرنشان کرد: با احیاء اتحادیه های تعاونی تاکسیرانی در مازندران نسبت به ایجاد این اماکن اقدام می شود.

مدیرعامل اتحادیه های تاکسیرانی کشور با اشاره به اینکه قالب تعاونی های تاکسیرانی در کشور و استان استیجاری است از مسئولین استان خواستار تهیه زمینی برای اتحادیه های تاکسیرانی استان جهت ساماندهی آنان شد.

تیموری با بیان اینکه متاسفانه واگذاری تاکسی ها به کشور به افرادی داده می شود که راننده تاکسی واقعی نیستند، افزود: ایجاد اتحادیه تعاونی های تاکسیرانی می تواند بسیاری از نقایص را رفع کند.

وی با اعلام اینکه 17 تعاونی تاکسیرانی در مازندران وجود دارد، افزود: 12 هزار دستگاه تاکسی مسئولیت ایاب و ذهاب سفر درون شهرهای استان را فراهم می کنند.

سید محمد کریمی، استاندار مازندران نیز در سخنانی با اشاره به اینکه بخش تعاونی در استان باید تقویت شود، اظهار داشت: پیشنهاد احداث جایگاه های سی ان جی توسط تعاونی ها نیازمند بررسی کارشناسانه دارد.

وی افزود: بر اساس اهداف برنامه پنجم توسعه سهم تعاون در اقتصاد کشور باید به 25 درصد برسد که نقش تعاونی ها در این زمینه حائز اهمیت است.

به گزارش مهر، در پایان تعدادی از اعضای اتحادیه های تعاونی تاکسیرانی استان خواستار رفع مشکلات و تشکیل اتحادیه تاکسیرانی مستقل و پویایی در استان شدند.