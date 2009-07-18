حجتالاسلام سید محمد غروی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با تأکید بر اینکه در شرایط فعلی بیش از همیشه نیاز به وحدت داریم، انتخاب مشایی به عنوان معاون اول رئیس جمهور را کاری نامناسب توصیف کرد و گفت: افراد دلسوز مختلفی از این انتخاب نگران هستند.
وی در ادامه آیت الله استادی را یکی از مدرسین بزرگ حوزه برشمرد و از سخنان مشاور رئیس جمهور علیه آیت الله استادی نیز انتقاد کرد.
غروی گفت: آیتالله استادی یکی از مدرسین بزرگ حوزه است، ایشان چند دوره عضو شورای عالی حوزه بوده و در مقطعی رئیس حوزه علمیه قم بوده است و از اعضای مهم جامعه مدرسین است که جایگاه وزین و ویژهای دارد.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تصریح کرد: مطالبی که آیتالله استادی مطرح میکند از روی تقوا و پرهیزکاری و خداترسی و دلسوزی است.
وی گفت: به نظر من تذکر آیتالله استادی در خطبههای نماز جمعه قم تذکر به جایی بود. قم التهابی ندارد، کسی نباید به خود اجازه دهد که در قم التهاب ایجاد کند.
حجتالاسلام غروی ضمن انتقاد از مشاور رئیس جمهور در امور روحانیت گفت: از آقای بی ریا انتظار نبود اینگونه موضعگیری کند و بعضی از بخشهای صحبتهای وی خلاف ادب بود. ما در نظام جمهوری اسلامی هم در کشور و هم در حوزه علمیه قانون داریم و آقایان نباید حرکتی خلاف قانون و مقررات و شئونات حوزه علمیه انجام دهند.
وی تصریح کرد: انتظار میرود آقای بیریا صحبتهای خود را ترمیم کند، من با دیدن صحبتهای بیریا علیه یکی از استوانههای اخلاقی حوزه بسیار افسرده شدم.
حجتالاسلام غروی در پایان با تمجید از مواضع مراجع تقلید گفت: اعتقادم این است که مراجع معظم تقلید در انتخابات طبق وظیفه و درست عمل کردهاند و مردم هم از مواضع علما و مراجع راضی هستند منتها برخی افراد انتظار دارند هر چه میگویند باید آقایان مراجع به حرف آنها عمل کنند.
غروی در گفتگو با مهر:
انتخاب مشایی دلسوزان را نگران کرد / مردم فاصله ای با مرجعیت ندارند
قم - خبرگزاری مهر: عضو هیئت رئیسه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از انتخاب مشایی به عنوان معاون اول رئیس جمهور انتقاد کرد و گفت: مردم هیچ فاصله ای با مرجعیت ندارند.
حجتالاسلام سید محمد غروی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با تأکید بر اینکه در شرایط فعلی بیش از همیشه نیاز به وحدت داریم، انتخاب مشایی به عنوان معاون اول رئیس جمهور را کاری نامناسب توصیف کرد و گفت: افراد دلسوز مختلفی از این انتخاب نگران هستند.
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