رقابتهای شنا و هندبال دانشجویان کشور در شاهرود آغاز شد

حسین رضوانی در گفتگو با خبرنگار مهر در شاهرود گفت: رقابتهای شنا دختران دانشگاه های تابعه وزارت علوم و تحقیقات و فناوری تیمهای هفت نفره شنا با حضور داوران انجمن شنای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در استخر سرپوشیده نشاط دانشگاه در حال برگزاری است.

وی با بیان اینکه رقابت‌های هندبال دختران نیز با شرکت 16 تیم در سالن لاله های تربیت بدنی دانشگاه صنعتی شاهرود آغاز شده است، گفت: در رقابتهای شنا و هندبال 107 نفر در قالب 23 تیم از دانشگاه‌های دولتی، پیام نور و غیرانتفاعی سراسر کشور حضور دارند.

وی یادآور شد: 30 تیرماه امسال به مدت یک هفته دانشگاه صنعتی شاهرود میزبان مسابقات هندبال دانشجویان پسر با شرکت 13 تیم برگزیده از دانشگاه‌های کشور است.