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۲۷ تیر ۱۳۸۸، ۱۴:۰۸

با صدور اطلاعیه ای /

مجلس شورای اسلامی درگذشت مجتبی تکین را تسلیت گفت

مجلس شورای اسلامی درگذشت مجتبی تکین را تسلیت گفت

اداره کل فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی با صدور اطلاعیه‌ای درگذشت دبیر گروه عکس خبرگزاری مهر و خانواده وی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این پیام تسلیت آمده است: درگذشت هنرمند فقید آقای مجتبی تکین دبیر سرویس عکس خبرگزاری مهر، تلاشگر متعهد عرصه فرهنگ، هنر و رسانه به همراه همسر و فرزند گرامیش در سانحه دلخراش رانندگی دل های همه دوستان را به رنج و ماتم کشاند.

بدون شک سعی و تلاش آن مرحوم همواره در یاد و خاطره‌ها باقی می‌ماند و آثار درخشان آن فقید نام او را تا ابد زنده و پایدار برجا خواهد گذاشت. ضمن عرض تسلیت این ضایعه به خانواده‌های درگذشتگان، جامعه هنری و رسان‌ ای به ویژه مدیریت و پرسنل خبرگزاری مهر از خداوند متعال برای عزیزان سفرکرده رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت می‌نماییم.

کد مطلب 914313

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