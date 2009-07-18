مجلس شورای اسلامی درگذشت مجتبی تکین را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در این پیام تسلیت آمده است: درگذشت هنرمند فقید آقای مجتبی تکین دبیر سرویس عکس خبرگزاری مهر، تلاشگر متعهد عرصه فرهنگ، هنر و رسانه به همراه همسر و فرزند گرامیش در سانحه دلخراش رانندگی دل های همه دوستان را به رنج و ماتم کشاند.

بدون شک سعی و تلاش آن مرحوم همواره در یاد و خاطره‌ها باقی می‌ماند و آثار درخشان آن فقید نام او را تا ابد زنده و پایدار برجا خواهد گذاشت. ضمن عرض تسلیت این ضایعه به خانواده‌های درگذشتگان، جامعه هنری و رسان‌ ای به ویژه مدیریت و پرسنل خبرگزاری مهر از خداوند متعال برای عزیزان سفرکرده رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت می‌نماییم.