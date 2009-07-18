غرب به دغدغه های امنیتی روسیه توجه کند/ بی اعتمادی مسکو به غرب

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه آلمانی "دی سایت" در تحلیلی در این باره به قلم "کریستوف برترام" نوشت: روسیه به غرب بی اعتماد است و بدنبال حقوق خود است.

نویسنده در ادامه با طرح این پرسش که پس چگونه باید غرب با روسیه رفتار کند؟ خاطر نشان کرد: این یک سوال قدیمی است که در دیدار رئیس جمهوری آمریکا از مسکو در اوایل جولای و در دیدار این هفته مدودوف در برلین نیز بدون پاسخ باقی ماند.

در ادامه این مطلب آمده است: بی اعتمادی نخبگان سیاسی روسیه و اعتقاد آنها به اینکه غرب می خواهد نفوذ مسکو را در کشورهای همسایه آن کاهش دهد عمیق بوده و کاملا هم بی جا نمی باشد.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب تاکید کرد که رفتار نادرست آمریکا و برخی کشورهای غربی سبب شده که روسیه حقوق ویژه ای را از غرب مطالبه کند و برقراری روابط عادی با روسیه را برای غرب به شکل نامعمولی سخت کرده است.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب راه حلهایی از جمله شورای ناتو-روسیه یا شراکت روسیه-اتحادیه اروپا را نیز تنها نمایشی از عدم هماهنگی این کشور با غرب دانست.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب به راههای برونرفت از این فضای بی اعتمادی بین غرب و روسیه پرداخته و نوشت: زمان طراحی یک معماری جدید امنیتی هنوز نرسیده است و به جای آن روسیه باید مانند حکومتهای غربی کنفرانس امنیت و همکاری قبلی در اروپا که از آن سازمان امنیت و همکاری اروپا به وجود آمد، را الگوی خود قرار دهد.

وی افزود: در این میان غرب نیز باید علایق امنیتی منطقی روسیه را جدی گرفته و به دنبال توافق و هماهنگی ممکن در این زمینه ها با مسکو باشد.