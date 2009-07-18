یک نوبته شدن تمامی مدارس در سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود حسینی در نشست خبری که پیش از ظهر روز شنبه در آموزش و پرورش شهر تهران برگزار شد با بیان اینکه با شروع برنامه چهارم توسعه تعداد دانش آموزان در شهر تهران رو به کاهش است، گفت: پیش بینی ما این است که با کاهش جمعیت دانش آموزی بتوانیم تعداد محصلان را در کلاس های درسی استاندارد کنیم.

وی با اشاره به اینکه در سال تحصیلی 87-86، 3 هزار و 243 مدرسه دولتی در شهر تهران فعالیت می کردند، افزود: در سال تحصیلی گذشته تعداد مدارس دولتی به 2 هزار و 944 مدرسه رسید و کلاسهای درس نیز از 33 هزار و 772 کلاس به 31 هزار و 375 کلاس رسیده که بدین ترتیب 2 هزار و 297 کلاس درس کاهش یافته است.

معاون آموزش و نوآوری آموزش و پرورش شهر تهران ادامه داد: همچنین تعداد دانش آموزان از 979 هزار و 614 دانش آموز به 938 هزار و 115 نفر در سال تحصیلی گذشته رسیده است که بدین ترتیب 41 هزار و 497 نفر نسبت به سال گذشته کم شده اند.

حسینی افزود: 50.19 درصد دانش آموزان پسر و 49.81 درصد دانش آموزان شهر تهران دختر هستند.

وی همچنین به تراکم کلاس های درس در طول سال تحصیلی 88-87 اشاره کرد و گفت: در طول سال تحصیلی گذشته میانگین تراکم کلاس درس در مدارس ابتدایی شهر تهران 31.41 نفر، راهنمایی 30.96 دانش آموز، متوسطه 28.89 دانش آموز، هنرستانهای فنی و حرفه ای 28.1 دانش آموز و کار و دانش 17.61 دانش آموز و پیش دانشگاهی 27.31 نفر دانش آموز بود.

معاون آموزش و نوآوری شهر تهران همچنین از کاهش 189 مدرسه دو نوبته خبر داد و گفت: این جریان باعث رضایت مردم شد و هم اکنون 5 درصد مدارس تهران دونوبته هستند که پیش بینی ما این است که در سال اخیر یک نوبته شوند.

وی ادامه داد: البته این موضوع به تلاش سازمان نوسازی مدارس نیز بستگی دارد.

حسینی با اعلام اینکه وزارت آموزش و پرورش استاندارد حضور دانش آموزان در کلاس درس را طی سال تحصیلی آینده بخشنامه کرده اند، گفت: طبق این بخشنامه استاندارد کلاس های دوره ابتدایی 31.7 دانش آموز، راهنمایی 31.2، متوسطه نظری و پیش دانشگاهی و همچنین هنرستانهای فنی و حرفه ای و کارو دانش 27.5 دانش آموز است.

معاون آموزش و نوآوری آموزش و پرورش افزود: با توجه به اینکه در سال تحصیلی آینده باید ارزشیابی تحصیلی در پایه اول ابتدایی پیاده شود، از مدیران مدارس خواسته ایم که در کلاس های اول 27 نفر ثبت نام کنند و در پایه های دیگر نیز جمعیت بالاتر از 36 نفر نرود.

وی با بیان اینکه حداکثر نفرات در مقطع راهنمایی 38 نفر و در متوسطه و پیش دانشگاهی 40 نفر است، اظهار کرد: در هنرستانهای فنی و حرفه ای نیز خواسته ایم که بیشتر از 32 نفر و در دوره کارودانش تا 28 نفر ثبت نام کنند.

معاون آموزش و نوآوری آموزش و پرورش در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر که میان استاندارد اعلام شده از سوی وزارتخانه و آموزش و پرورش شهر تهران تفاوت چشمگیری وجود دارد ضمن اینکه این ارقام نسبت به تعداد دانش آموزان در کلاس های درس طی سال گذشته نیز تغییری نکرده گفت: ما سعی کرده ایم استانداردها را حفظ کنیم.

حسینی ادامه داد: در سال گذشته 400 کلاس بالای 40 نفر در شهر تهران داشتیم که با تلاشی که شد تا 15 مهر ماه استاندارد 200 کلاس آن به زیر 40 نفر رسید.

وی با اعلام اینکه 12 درصد از جمعیت دانش آموزی کاهش می یابد، گفت: قطعا این کاهش جمعیت باعث رسیدن ما به استانداردهای لازم می شود.

حسینی از کمبود 900 معلم در دوره ابتدایی و 900 آموزگار در هنرستانهای فنی و حرفه ای و کارو دانش خبر داد و گفت: سعی داریم در بخش فنی و حرفه ای و کارو دانش از طریق عقد قرارداد با صنایع جذب نیرو داشته باشیم.