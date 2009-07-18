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۲۷ تیر ۱۳۸۸، ۱۵:۱۳

سرمربی تیم ملی جودوی کرمان تشییع شد

سرمربی تیم ملی جودوی کرمان تشییع شد

کرمان - خبرگزاری مهر: پیکر علی بهرامی سرمربی تیم ملی جودو که در حادثه هواپیمای کاسپین جان خود را از دست داده بود، ظهر شنبه در کرمان تشییع شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، علی بهرامی سرمربی تیم ملی جودوی کشور و رئیس هیئت جودوی کرمان که به همراه یکی از بازیکنان کرمانی تیم جودوی ایران در حادثه هواپیمای کاسپین جان خود را از دست داده بود ظهر امروز شنبه در کرمان تشییع و به خاک سپرده شد.

رئیس تربیت بدنی شهرستان کرمان در این زمینه گفت: بهرامی یکی از سرمایه های ورزش استان کرمان بود که فقدان وی برای ورزش کرمان به خصوص در رشته جودو غیر قابل جبران است.

ناصر گل محمدی عنوان کرد: پیکر این ورزشکار و مربی موفق کرمانی ظهر امروز از میدان باغ ملی کرمان تشییع و در قطعه ورزشکاران بهشت زهرای کرمان به خاک سپرده شد.

کد مطلب 914338

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