از آقای هاشمی انتظار نداشتیم / در خصوص مشایی تصمیم با رئیس جمهور است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله محمد یزدی قبل از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران سخنان آیت الله هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه تهران را مورد انتقاد قرار داد و گفت: یکی از مسائل مهم در دین اسلام مسأله حق حاکمیت است که مشروعیت آن از طرف خداوند است اما حضور و همراهی مردم زمینه اجرایی شدن و مقبولیت حاکمیت را فراهم می‌کند.



وی گفت: متاسفانه آقای هاشمی در هر 2 خطبه نماز جمعه به این موضوع توجه نکردند و در سخنانشان تنها به نقش مردم توجه کردند.



آیت الله یزدی با اشاره به اینکه مشروعیت و مقبولیت با هم تفاوت اساسی دارند خاطر نشان کرد: همراهی مردم زمینه اجرایی و عملی حکومت را فراهم می‌کند اما مشروعیت نظام از جانب خداوند است و ربطی به همراهی یا عدم همراهی مردم ندارد. همانطور که در زمان پیامبر و ائمه معصومین «ع» نیز این گونه بوده است.



عضو فقهای شورای نگهبان که تأکید داشت در این نشت خبری تنها به عنوان یکی از اعضای شورای نگهبان و خبرگان و به عنوان یک روحانی اظهار نظر می‌کند و سخنانش ارتباطی به شورای عالی و جامعه مدرسین ندارد با اشاره به برخی از سخنان هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه مبنی بر اینکه در انتخابات بذر تردید افشانده شد اظهار داشت: من سؤال می‌کنم اولین شخص چه کسی بود که بذر تردید در جامعه افشاند، قبل از انتخابات چه کسی به رهبری نامه نوشت، هنوز انتخابات مطرح نبود اما بذر تردید در جامعه افشانده شد.



وی با غیر قانونی خواندن تشکیل کمیته صیانت از آرا تصریح کرد: چه کسی این کمیته را درست کرد؟ کجا درست شد؟ ریاست آن که از سوی ایشان تعیین شد چه کسی بود؟



یزدی اضافه کرد: چرا قبل از انتخابات کمیته نظارت به آرا شکل گرفت، مسأله خیانت و تقلب را چه کسی برای اولین بار مطرح کرد؟



وی در ادامه افزود: چه کسانی این بذر را آبیاری کردند، کدام پول‌ها کمک کرد تا این بذر سر در بیارد و آن حوادث در خیابان به وقوع بپیوندد. حوادث خیابانی نتیجه همان بذر و آبیاری بود.



رئیس شورای عالی حوزه علمیه قم با انتقاد شدید از تأکید رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر لزوم آزادی زندانیان و بازداشت شدگان پس از انتخابات خاطر نشان کرد: شما رئیس مجمع تشخیص هستید، این موضوع مربوط به دستگاه قضایی است اگر شما طرفدار قانون هستید چرا می‌گویید آزادشان کنید.



وی افزود: در مسائل و حوادثی که به وقوع می‌پیوندد باید مجاری قانون جهت رسیدگی به آن طی و بعد تصمیم‌گیری شود و بنده با توجه به مسائلی که به وقوع پیوست از جنبه تخریب مردم و آشوب می‌گویم که نباید بازداشت شدگان را آزاد کرد و نباید به حرف اشخاص توجه کرد، بلکه باید به پرونده افراد رسیدگی و مطابق با جرم‌شان به آنان برخورد شود.



رئیس جامعه مدرسین خطاب به هاشمی تصریح کرد: هاشمی چکاره هستند که می‌گوید آزادشان کنید؟ چرا افرادی که دو هفته امنیت کشور را به هم زدند باید آزاد شوند؟ افرادی که پول گرفتند و اقرار می‌کنند، چرا باید آزاد شوند.



وی افزود: اگر آقای هاشمی خیرخواه هستند که هستند باید بگویند مسئولان ذیربط این موضوع را با دقت بررسی و رسیدگی کنند،

نه اینکه بگویند بازداشت شدگان را آزاد کنند.



آیت‌الله یزدی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه بنده علت سکوت آقای هاشمی پس از انتخابات را نمی‌دانم خاطر نشان کرد: بعد از انتخابات و سخنان رهبری علت سکوت معنی‌دار هاشمی یعنی چه؟



وی گفت: این سکوت یک نوع حمایت و تأیید صحنه‌های خیابانی است، چرا ایشان به این موضوع اشاره نمی‌کنند؟

آیت‌الله یزدی اضافه کرد: اگر شما واقعاً خیرخواه نظام و مردم هستید چرا سکوت کردید و چرا یک کلمه حوادث پس از انتخابات را محکوم نکردید.



رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در ادامه با یادآوری بخش‌هایی از سخنان آیت‌الله هاشمی مبنی بر اینکه شورای نگهبان به وظیفه خود عمل نکرد خاطر نشان ساخت: بنده چند دوره در شورای نگهبان حضور داشتم و در پیشگاه خدا شهادت می‌دهم که حتی یک مورد هم جناحی عمل نشده و تنها بر اساس مشروع و قانون عمل شده است.



وی گفت: شورای نگهبان در این دوره بیش از هر دوره‌ای با کاندیداها همراهی کرد که بتوانند مطالب، دیدگاه‌ها و شکایات خود را مطرح کنند. 5 روز نیز علاوه بر زمان قانونی از رهبری در خواست کردیم اما آقایان نیامدند، شورای نگهبان از این فرصت استفاده نکرد یا آقایان حرفی نداشتند بزنند.



وی با اشاره به حوادث پس از انتخابات افزود: در چند روز آینده گزارش 60 صفحه‌ای شورای نگهبان از انتخابات دهم منتشر خواهد شد.



آیت الله یزدی در ادامه با بیان اینکه بنده منظور آقای هاشمی از اینکه باید فضا را آرام کرد و مردم خودشان تشخیص می‌دهند اظهار داشت: ابطال انتخابات حرفی است که برخی بیایند بزنند؟



وی گفت: جناب آقای هاشمی شما با سوابق و موقیت فعلی‌تان در مجمع تشخیص مصلحت نظام هستید، آیا مصلحت کشور اینگونه ایجاب می‌کرد؟ همه دلسوزان به ایشان توصیه کردند این نماز جمعه باید در جامعه ایجاد وحدت کند اما شما آمدید و در جامعه اختلاف ایجاد کردید.



وی تأکید بر پایبندی به قانون را جزء نکات مثبت سخنان هاشمی در نماز جمعه دانست و گفت: خود ایشان باید نسبت به این موضوع پایبند باشند و آقای هاشمی باید بیش از این مصلحت را رعایت نمایند.



در خصوص مشایی ما تذکر می دهیم و تصمیم با رئیس جمهور است



رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به سؤالی در خصوص ارتقاء جایگاه مشایی توسط رئیس جمهور و نظر مخالف دلسوزان و مراجع کشور نسبت به این شخص یادآور شد: در این خصوص تذکراتی به آقای رئیس جمهور داده شده است و باز هم باید به ایشان تذکر داد شود منتهی ایشان امر و نهی را تنها در خصوص مقام معظم رهبری می‌دانند و در غیر مقام رهبری امر نهی را قبول ندارند. اما نصیحت، موعظه و پیشنهاد را می‌پذیرند.



وی تصریح کرد: بنده به همراه جمعی از دوستان نیز مستقیما با آقای رئیس جمهور در این خصوص صحبت کردیم و گفتیم افرادی که روی آنان حساسیت وجود دارد و یا ممکن است در افکار عمومی مقبولیت نداشته باشند باید این‌ها رعایت شود منتهی تنها به عنوان یک موعظه و نصحت بود نه دستور و بعد از تذکر نیز رفتار خود رئیس جمهور ملاک است که عمل بکند یا خیر.



مشاور رئیس جمهور در خصوص حوزه اظهار نظر نکند



آیت‌الله یزدی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر ادعای مشاور رئیس جمهور در امور روحانیت مبنی بر اینکه تجمع در حوزه نیازمند مجوز نیست خاطرنشان کرد: مشاور رئیس جمهور در خصوص حوزه نباید نظری بدهد، حوزه ریاست جدایی دارد، مراجع، شورای عالی و... در حوزه وجود دارند و هر کاری در حوزه انجام شود باید با دست آوردن موافقت مراجع، شورای عالی و... باشد.



وی گفت: بر اساس تصویب شورای عالی هرگونه تجمعی در حوزه نیازمند مجوز این شورا است.