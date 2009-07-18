هنر مسگری در قطب صنایع دستی گلستان فراموش شده است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، روستای شاهکوه یکی از قطبهای مهم صنایع دستی گلستان بوده که از روستاهای قرن آباد، درآسیاب ( شاهکوه بالا و پائین) تشکیل شده است و از نظر گردشگری نیز حائز اهمیت است.

معاون هنرهای سنتی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در گرگان افزود: هنر مسگری در گذشته از هنرهای مرسوم این روستا بود که فرایند تولید آن به شکل سنتی و همانند سایر مناطق بوده است.

انوشیروان گرائلی افزود: ظروف مورد نیاز روستاییان توسط هنرمندان مسگر این روستا تامین می شود و این هنر در استان از رونق بالایی برخوردار بود.

وی اظهار داشت: یکی از هنرمندان به نام روستای شاهکوه علیا، استاد کربلایی "حسین احمدی" نام داشت، که در زمینه مسگری و زرگری به مدت 50 سال مشغول به کار بود.

وی خاطرنشان کرد: تولیدات وی نیاز کلیه مناطق شاهکوه (علیا، سفلی، چهارباغ) را تحت پوشش قرار می داد و فرزند او، غلام احمدی، از دیگر هنرمندان مسگر در روستا بوده که در شاهکوه علیا متولد و به مدت چهل سال در روستای مرزن کلا به امر مسگری و زرگری مشغول بود.

به گرائلی، با درگذشت این هنرمندان، هنر اصیل مسگری در این منطقه روبه خاموشی نهاد و اکنون رواج خود را از دست داده است.

معاون هنرهای سنتی سازمان میراث فرهنگی گلستان بیان داشت: محصولات مسی تولید شده توسط استاد احمدی شامل کتری، آفتابه و لگن، کلا (ظرف حمل آب)، کاسه حموم (تاس حموم)، تاس غذا (کاسه حموم)، سماور و چراغ نفت سوز (روشنایی)و ... است.

وی عنوان کرد: با گذشت زمان امروزه دیگر مسگری در این روستا رواج خود را از دست داده و در زمره رشته های فراموش شده قرار گرفته است.



هنرهای رایج در شاهکوه علیا می توان به جاجیم بافی، ابریشم بافی، سوزندوزی، لباس محلی، زرگری و مسگری اشاره کرد.