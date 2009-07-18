شهروندان کرجی مراقب اخاذان مامورنما باشند

سرهنگ اسمائیل هادئی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در پی دستگیری دو نفر سارق و اخاذ به نامه های "بابک" و "ولی" که هر دو دارای سوابق کیفری متعدد بودند، ماموران پلیس آگاهی شهرستان کرج در بررسیهای اولیه دریافتند که متهمان دستگیر شده طی چند ماهه اخیر با تشکیل باندی سه نفره در تحت عنوان مامور نیروی انتظامی مبارزه با مواد مخدر و آگاهی اقدام به اخاذی و سرقت می کنند.

وی افزود: متهمان دستگیر شده در اعترافات خود در خصوص شیوه اخاذی اعلام کردند که با پرسه زدن در کنار اتوبان و پایانه های مسافربری اقدام به اخاذی وجوه نقد، اسناد و مدارک آنها کرده و متواری می شدیم.

این مسئول خاطرنشان کرد: متهمان دستگیر شده که با دو دستگاه خودرو پراید مشکی و سفیدرنگ در اکیپهای دو و سه نفره مبادرت به ارتکاب جرم در حوزه شهرستان کرج، هشتگرد، شهریار، رباط کریم، اسلامشهر، تهران بزرگ و جاده بزرگ مخصوص می کردند.

هادئی بیان داشت: با توجه به اینکه اخاذان مامورنما تاکنون به 20 فقره اخاذی به این شیوه اعتراف کرده اند، با دستور مقام قضایی عکس آنان در جراید کثیرالانتشار منتشر تا افرادی که به این شیوه مورد اخاذی قرار گرفته اند با شناسایی آنان، جهت ارائه شکایت و پیگیری پرونده خود هرچه سریعتر به اداره آگاهی استان تهران واقع در میدان طالقانی کرج مراجعه کنند.