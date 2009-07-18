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۲۷ تیر ۱۳۸۸، ۱۵:۲۴

سامانه متحرک سازمان انتقال خون هرمزگان آغاز به کار کرد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیرکل انتقال خون استان هرمزگان گفت: اولین سامانه متحرک سازمان انتقال خون هرمزگان شامل یک اتوبوس مگاترانس با شش ‌تخت خونگیرى و کلیه تجهیزات لازم با حضور استاندار راه اندازى شد.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، امیرحسن اسدی بعد از ظهر شنبه در حاشیه آغاز به کار اولین اتوبوس خونگیری در جمع خبرنگاران گفت: درسه ماهه اول امسال‌، هشت هزار و 101‌ واحد خون خود را اهدا کردندکه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که شش هزار و 333‌ واحد مى‌باشد رشدى حدود 28‌ درصد داشته است.

وى افزود: دره فته دولت پایگاه انتقال خون قشم به بهره بردارى خواهد رسید و تا پایان سال ایستگاههاى ثابت خونگیرى که به صورت کانکس هاى پیش ساخته و هریک به مساحت 90 مترمربع مى‌باشد درشهرهاى رودان، حاجى آباد، بستک و پارسیان ساخته مى‌شود.

به گفته وى این سازمان در نظر دارد با فرهنگ سازى مناسب و استفاده از سامانه متحرک و به کارگیرى نیروهاى فعال آمار خونگیرى در سال 88‌ را به میزان حداقل 40‌ درصد افزایش دهد.

وى تصریح کرد: در فصل گرما نیز مى‌توان مانند فصول دیگر خون اهداء نمود و با نوشیدن مایعات مناسب هیچگونه منعى براى اهداى خون نیست.

کد مطلب 914389

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