طرح یک فوریتی انتخاب شهردار به وسیله مدیریت استانها مورد انتقاد قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان در جلسه امروز شورای شهر اصفهان چهار نفر از نمایندگان این استان در مجلس شورای اسلامی که از امضا کنندکان طرح یک فوریتی "انتخاب شهرداران به وسیله مدیریت استان و ابلاغ وزیر کشور" هستند در این جلسه حضور یافته که این طرح به شدت مورد انتقاد رئیس شورای شهر اصفهان قرار گفت.

عباس حاج رسولی ها در واکنش به این طرح گفت: در صورت محقق شدن این طرح در واقع می توان گفت عملا خاصیت شوراهای اسلامی از بین رفته است و در این صورت نیز در صورتی که این طرح تصویب شود عملا خاصیت شوراها از بین می رود و در این صورت بنده به عنوان رئیس شورای اسلامی شهر و نائب رئیس شورایعالی استانها از سمت خود استعفا خواهم داد.

نائیب رئیس شورای عالی استانها با اشاره به اینکه به طور قطع تصویب چنین طرحی به صلاح کلانشهرها نخواهد بود، اظهار داشت: باید نمایندگان که با تحقق این امر مخالف هستند از تصویب آن جلوگیری کنند.

به گزارش مهر حاج رسولی ها در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: در واقع امضاء کنندگان این پیشنهاد با تفکرات خود به مباحث کشور ضربه وارد خواهند کرد.

رئیس شورای شهر اصفهان در ادامه با اشاره به اینکه باید برای اجرای این طرح به صورت کارشناسانه تر بررسی شود، خاطرنشان کرد: به طور قطع در صورت تصویب این طرح انگیزه اعضای شورای اسلامی شهر برای خدمات رسانی کاهش خواهد یافت.

به گزارش مهر در بخش دیگری از این جلسه سخنگوی شورای شهر اصفهان نیز اظهار داشت: به طور قطع امضاء کنندگان طرح مذکور در فضای احساسی برخورد نمود و نباید فراموش کرد که اکنون دولت به دنبال کوچک سازی بدنه خود است.

ابوالفضل قربانی تصریح کرد: این امر با کوچک سازی دولت مغایرت دارد زیرا با تصویب و اجرای این طرح شهرداری ها نیز به بدنه دولت متصل می شوند.

وی در ادامه افزود: اگر برخی نمایندگان مجلس بر این باورند که انتخاب شهردار در شان اعضای شورای اسلامی نیست، در این صورت ما نیز باید اعلام کنی