عملیات مرمت آب انبار تاریخی فردوس در خراسان جنوبی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مسئول نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان فردوس ظهر شنبه در مراسم آغاز عملیات مرمت این آب انبار گفت: آب انبار جوکی از جمله آثار تاریخی متعلق به دوره قاجار است که در شهر تاریخی تون واقع شده است.

کاظم شبنم زاده افزود: عملیات مرمت آب انبار با توجه با ارزشهای تاریخی آن آغاز شد و در مرحله نخست عملیات حذف بارهای اضافی از روی پوشش گنبدی مخزن آب انبار پوشش راه پله آب انبار و تعویض آجرهای فرسوده گنبد انجام خواهد شد.

وی سر درب ورودی آب انبار، بند کشی، بهسازی اصراف آب انبار و پاکسازی فضای ورودی و راه پله را از جمله اقدامات مرمت این آب انبار برشمرد.

مسئول نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان فردوس خاطرنشان کرد: آب انبار تاریخی جوکی فردوس در تاریخ 14 اسفند ماه 85 با شماره 17879 در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

شبنم زاده همچنین از آغاز عملیات مرمت گنبد بارگاه امامزادگان سلطان محمد و سلطان ابراهیم در شهرستان هدف گردشگری فردوس خبر داد و یادآور شد: این اماکن جزو یکی از مهمترین بقاع متبرکه استان است که بنای مذکور نیز جزو آثار تاریخی بوده و در فهرست آثار ملی کشور قرار گرفته و با توجه به آسیبهای وارد آمده به گنبد، مرمت آن در دستور کار قرار گرفته و آغاز شده است.