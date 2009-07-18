ایران با کسب چهار مدال به مقام چهارم المپیاد جهانی زیست دست یافت

سامان حسین خوانی - سرپرست تیم اعزامی به المپیاد زیست شناسی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: در بیستمین دوره المپیاد جهانی زیست شناسی که با حضور 220 دانش آموز از 60 کشور در روزهای 12 تا 19 جولای در شهر تسوکوبا در کشور ژاپن برگزار شد، تیم ایران یک مدال طلا و سه نقره را به دست آورد.

وی اضافه کرد: آریا حاج میرزائیان در این دوره از المپیاد زیست شناسی مدال طلا و دیگر دانش پژوهان جوان ایران آراد ایرانمهر، فاطمه کاشانی و فاطمه مقدس در این دوره از مسابقات علمی به مدال نقره دست یافتند.

سرپرست تیم اعزامی به المپیاد زیست شناسی گفت: در بیستمین المپیاد جهانی زیست شناسی، کشورهای آمریکا، سنگاپور و تایوان به ترتیب مقام های اول تا سوم را به دست آوردند.

وی افزود: اعضای تیم ایران روز اول مردادماه به کشور باز می گردند.

به گزارش مهر، بیستمین دوره المپیاد جهانی زیست شناسی در روزهای 12 تا 19 جولای در شهر تسوکوبا در کشور ژاپن برگزار شد و از ایران نیز تیم دانش پژوهان جوان متشکل از آراد ایرانمهر، آریا حاج میرزائیان، فاطمه کاشانی و فاطمه مقدس در این دوره از مسابقات علمی شرکت کردند تیم ایران در نوزدهمین دوره این رقابتهای علمی در سال گذشته موفق به کسب دو مدال نقره و دو مدال برنز شده بود.