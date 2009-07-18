بسترهای توسعه مناسبات گلستان و اسکاندیناوی مهیاست

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عباس نیاوند عصر شنبه در نشست مشترک با نمایندگان اتاق بازرگانی اسکاندیناوی - ایران گفت: این استان با داشتن جاذبه های مختلف طبیعی و گردشگری برای سرمایه گذاری در حوزه های مختلف مستعد است.

وی اظهار داشت: تحکیم روابط سیاسی و اقتصادی طرفین موجب تبادل ارتباطات بین کشورهای هدف می شود و این همکاریهای موجب توسعه همکاریهای در بخشهای مختلف می شود.

وی خاطرنشان کرد: توسعه همکاری با کشورهای اسکاندیناوی و جذب سرمایه گذاران خارجی، توسعه صنعتی گلستان را به دنبال دارد.

به گفته نیاوند، گلستان برای ارتقاء مناسبات دو جانبه در عرصه های مختلف و اعزام هیئتهای تجاری و اقتصادی در کشور سوئد و جذب سرمایه گذاران خارجی، ایرانی مقیم این کشورها آمادگی دارد.

معاون برنامه ریزی استانداری گلستان بیان داشت: با گسترس مناسبات بین دو کشور حجم مبادلات و سرمایه گذاری افزایش یافته و همکاریهای بخشهای مختلف بهبود می یابد.

وی بر لزوم و ضرورت گسترش روابط و همکاریهای گلستان و اتاق بازرگانی کشورهای اسکاندیناوی - ایران تاکید کرد.