1500 نفر جذب شرکت ملی گاز می شوند/دعوت از دانشگاه شیراز برای پروژه های تحقیقاتی حوزه گاز

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، عزیزالله رمضانی بعداز ظهر شنبه در مراسم افتتاح دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز با اشاره به اینکه اکثریت این نیروهای انسانی را افراد تحصیل کرده و در رشته های مرتبط تشکیل خواهند داد، افزود: در حال حاضر نیز در بخش گاز بیش از 50 هزار نفر رسالت پالایش، انتقال و توزیع را برعهده دارند.

وی با اشاره به ضرورت همکاری دانشگاه شیراز در پروژه های تحقیقاتی حوزه گاز در سطح کلان و کشوری بیان کرد: شرکت ملی گاز ایران از دانشجویان و در مجموع دانشگاه شیراز دعوت می کند که در حوزه گاز نیز تحقیقات خود را آغاز کنند و در این مسیر علاوه بر مسائل استانی به پروژه های تحقیقاتی کلان نیز نظر داشته باشند.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به اجرای پروژه دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز عنوان کرد: اجرای این پروژه جزو وظایف وزارت نفت نیست و این مشارکت حاکی از نگاه ویژه وزارت نفت به تربیت نیروی انسانی برای دست یابی به اهداف و مقاصد خود است.

رمضانی یادآور شد: این پروژه در پی انعقاد تفاهمنامه ای بین وزارت نفت، استانداری فارس و دانشگاه شیراز با منابع داخلی شرکت ملی گاز ایران اجرا شد.