پاکستان توان مقابله با هر چالشی را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی تایمز، "آصف علی زرداری" که در پنجاب سخنرانی می کرد، گفت: با وجود اینکه کشور هم اکنون با چالش های خطرناک مواجه است، اما پاکستان اکنون نه یک کشور ضعیف و نه یک کشور شکست خورده است.

وی گفت: ایجاد یک سیستم قدرتمند و دموکراتیک در کشور تضمین کننده یک آینده بهتر برای نسل آینده است.

آصف علی زرداری افزود: تمام احزاب سیاسی باید فرآیند سازش را به منظور تقویت دموکراسی در کشور ارتقا دهند.

رئیس جمهوری پاکستان با اشاره به تروریسم در کشورش گفت: اقلیت کوچکی از عناصر مخالف دولت بدنبال تحمیل ایدئولوژی خود با استفاده از زور هستند، اما دولت همراه با مردم پاکستان هرگز به دشمنان اجازه نخواهد داد تا این افراد به اهداف شوم خود نائل شوند.

وی گفت: ملت پاکستان در جهت مبارزه با تروریسم با یکدیگر همدل و متحدند و به حمایت از دولت برای مبارزه با هرگونه تهدید داخلی و خارجی در کشور خواهند پرداخت.

زرداری همچنین گفت: هم اکنون دولت با مجموعه ای از چالشهای بزرگ مواجه است و اسلام آباد در تلاش برای بازسازی منطقه است و تمام تلاش خود را برای حل مشکل اسکان مردم آواره به علت نبردهای موجود میان نیروهای امنیتی و شورشیان انجام می دهد.

رئیس جمهوری پاکستان از تمام گروههای سیاسی خواست تا برای مقابله با طالبان متحد شوند. وی تندروها را خطری جدی برای امنیت و دموکراسی این کشور اعلام کرد.