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۲۷ تیر ۱۳۸۸، ۱۶:۰۵

خداحافظ ای داغ بر دل نشسته/

آخرین وداع با خانواده تکین ؛ یکشنبه ساعت 9 صبح

آخرین وداع با خانواده تکین ؛ یکشنبه ساعت 9 صبح

پیکر مجتبی تکین و همسر و فرزند وی ساعت 9 صبح یکشنبه 28 تیرماه از مقابل منزل آن مرحوم به سمت بهشت زهرا (س) تشییع می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر دبیر گروه عکس خبرگزاری مهر که روز جمعه در سانحه تصادف به دیار باقی شتافت به همراه همسر و فرزند آن مرحوم ساعت 9 صبح فردا از مقابل منزل وی در خزانه بخارایی، نرسیده به فلکه اول، کوچه شهید داود سلیمیان، شماره 36 به سمت بهشت زهرا (س) تشییع می‌شود.

ضمنا وسیله نقلیه برای انتقال دوستان و همکاران زنده‌یاد مجتبی تکین به بهشت زهرا (س) از مقابل منزل آن مرحوم و همینطور خبرگزاری مهر مهیا است.

مرحوم مجتبی تکین و دخترش "شکیلا"

مجتبی تکین دبیر گروه عکس خبرگزاری مهر و روزنامه تهران تایمز که از عکاسان برجسته ، متعهد و اخلاق گرای جامعه رسانه ای کشور بود عصر جمعه در حادثه رانندگی در محور گردنه حیران به همراه دختر خردسالش و نیز همسر مرحومه اش به رحمت ایزدی پیوست.

سایر مراسم های یادبود این عزیز به تدریج اطلاع رسانی می شود.

کد مطلب 914443

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