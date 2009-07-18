350 هزار واحد مسکن مهر پروانه دریافت کردند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، سعیدی کیا ظهر شنبه در مراسم دوازدهمین اجلاس هیئتهای عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در شیراز، با اشاره به اینکه دریافت این میزان پروانه برای این طرح بزرگ آمار مناسبی تلقی می شود، افزود: در حال حاضر بیش از 75 هزار واحد پی ریز و کار ساخت و ساز حدود 20 هزار واحد نیز آغاز شده که البته تعدادی از آنها نیز به اتمام رسیده است.

وی با اشاره به وضعیت کنونی نظام مهندسی در سطح کشور نیز بیان کرد: دولت باید بخشهای مربوط به سیاستگذاری ها را انجام دهد و حوزه های نظارنی و حمایتی را دنبال کند و در این رهگذر کارهای اجرایی را به مردم که در قالب تشکلها و سازمانهای مختلف مانند نظام مهندسی شکل گرفته اند، واگذار کند.

وزیر مسکن بیان کرد: با توجه به این امر نظام مهندسی از چندی پیش کار خود را آغاز کرد که شامل امور مربوط به آموزش، نظارت و ... بود، هرچند در سالهای گذشته هیچ مقررات مشخصی در امر ساختمان وجود نداشت اما امروز این قوانین تدوین شده و با اجرایی کردن آن امیدواریم نظام مهندسی نیز به رشد و ارتقای مناسب خود دست یابد.

سعیدی کیا با تاکید بر لزوم هماهنگی کامل بین دستگاه های متولی امر ساختمان نیز عنوان کرد: در این حوزه سه بخش دولت به عنوان سیاستگذار، شهرداری به عنوان اعمال کننده بخشی از سیاستها و نظام مهندسی به عنوان طراح، ناظر و مجری وجود دارد که اگر این سه بخش با یکدیگر هماهنگی بیشتری داشته باشند امور با سرعت و دقت بیشتری پیگیری می شود.