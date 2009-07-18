کشف و معرفی توانمندی استانها مهمترین وظیفه شبکه های استانی

به گزارش خبرگزاری مهر در شهرکرد، حجت الاسلام سیدرمضان موسوی مقدم طی سفر یک روزه ای به شهرکرد، از صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری بازدید و طی جلسات جداگانه ای با مدیران، کارکنان و عوامل برنامه ساز این مرکز دیدار کرد و در خصوص مسائل مختلف واحدها و به ویژه مباحث محتوایی تولیدات رادیویی، تلویزیونی و خبری بحث و تبادل نظر شد.

وی در جلسه شورای مدیران صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری با اشاره به ارزش والای خدمت خالصانه به بندگان خدا، اهمیت توجه به خودسازی، رعایت نکات اخلاقی و رفتاری و ارتقا بصیرت، معرفت و باورهای فردی و دینی، و پرهیز از غفلت در آموزه های دینی را یادآور و ایجاد فضای معنوی در محل کار را اسباب پیشرفت، برکت و ایجاد انگیزه و موفقیت در امور دانست.

حجت الاسلام موسوی مقدم، با ابراز خرسندی از تلاش، توانمندی، صفا و صمیمیت مدیران و کارکنان و موفقیتها، گامهای رو به جلو و ایجاد فضاهای جدید در حرکت و پیشرفت مطلوب مرکز، بیان داشت: یکی از رسالتهای مهم شبکه استانی صدا و سیما، کشف و معرفی توانمندی، استعداد، ظرفیت، سوابق و زوایای پنهان تاریخ و تمدن استان است که ضمن حفظ داشته های فرهنگی، هنری و ... موجود، شناسایی، کشف و انتقال سوابق و عقبه این توانمندی ها و ظرفیتها به آیندگان را برعهده دارد.

معاون امور مجلس و استانهای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی تاکید کرد: باید به واسطه بهره گیری از تمامی امکانات موجود و با همکاری علما، اندیشمندان، صاحب نظران و ... در تحقق این رسالت سنگین و اساسی به صورت جدی حرکت کرد.

حجت الاسلام موسوی مقدم افزود: افق جدید رسانه ملی در پنج سال آینده، کاملا متفاوت در حوزه سخت افزاری و نرم افزاری پیش بینی و تدوین می شود.

وی ترسیم افق آینده و ارتقا موفقیتهای مرکز را مستلزم استمرار کار و تلاش مضاعف، مدیریت تحول زا، تحول گرا و توأم با توانمندی علمی و برنامه ریزی، استفاده بهینه از فرصتها و بهره گیری ممکن از حداقل امکانات و نهایت بهره وری حداکثری برشمرد.

معاون امور مجلس و استانهای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی در جلسه دیدار با کارکنان و عوامل برنامه ساز صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری نیز فاصله گرفتن، بی توجهی بیگانگی با مخاطب را تهدیدی برای رسانه عنوان کرد و افزود: رسانه به دنبال جذب و رضایت مخاطب بوده و از مقتضیات رسانه، پرداختن به لایه های مختلف فکری جامعه مخاطبین، ارتباط دائم و توجه مداوم به نیاز، ذائقه و مصلحت آنان است.

حجت الاسلام موسوی مقدم تلاش رسانه ملی را تولید پیام مطلوب برای مخاطب برشمرد و با اشاره به اهمیت خلاقیت و نوآوری، تحول، تغییر و ایجاد فضای جدید متناسب با شرایط مختلف مخاطبان در فعالیتهای رسانه ای، بر لزوم ارتقا توانمندی های همکاران در حوزه های مختلف علمی، هنری، فنی و ... با بهره گیری از آموزش، مطالعه، برنامه ریزی و تلاش و کوشش مضاعف تاکید کرد.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری نیز با اشاره به توانمندی و تلاش صادقانه و همه جانبه تمامی مدیران و کارکنان مرکز در راستای پیشبرد اهداف سازمانی، برنامه ریزی مطلوب حوزه های مختلف مرکز برای توسعه و ارتقا بیش از پیش فعالیتهای مرتبط را یادآور شد.

عمران حیدری ضمن تاکید بر تلاش و رویکرد مرکز برای معرفی مطلوب و صحیح استان چهارمحال و بختیاری و توانمندی، استعدادها، پتانسیلها و ظرفیتهای بسیار بالا و منحصر به فرد این استان در حوزه های گردشگری، کشاورزی، هنری، علمی و ... افق آینده مرکز در تحقق مطلوب سیاستها و اهداف افق رسانه ملی را روشن و امیدوار کننده دانست.