مجتبی عزیر! مرگ همه را باور می‌کنیم جز آنها که چیزی از خود بر جای می‌گذارند. مجتبی عزیز! منتظر می‌مانیم. باور کن منتظر می‌مانیم. باور کن این آخرین تصویرت را باور نداریم.

مجتبی! مرگ را باور داریم اما چگونه مرگ همکاری را باور کنیم که کارش نه بخشی از زندگی روزمره‌اش که هویت او بود. نه مرگ تو را باور نمی‌کنیم.



مجتبی عزیز! مرگ تو را باور نمی کنیم. چگونه باور کنیم کسی که خود تصویرگر زندگی و ستایشگر آن بوده است مرگش را به تصویر بکشد. نه آخرین عکست را باور نداریم.

مجتبی برای من که حرفه‌اش فلسفه است که سقراط آن را تمرین مردن می‌دانست باور کردنی نیست که تورفته‌ای. مرگ برخی عزیرانم را باور ندارم، مرگ تو را نیز.

مجتبی! آخرین تصویر زندگی‌ات را باور نمی‌کنیم. باور نمی‌کنیم که تو رفته‌ای.

مجتبی! باور نمی‌کنیم که تو رفته‌ای و ما را با کوهی تصویر و عکس و خاطره تنها گذاشته‌ای تا روز و شب آنها را دوره کنیم. هنوز منتظریم که از در درآیدی. باور کن هنوز منتظریم که از در درآیی و از کار و مشکلاتش برای ما سخن بگویی.

مجتبی عزیز! منتظر می‌مانیم. باور کن منتظر می‌مانیم. باور کن این آخرین تصویرت را باور نداریم. تنها همین را.

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حسین کاجی - دبیر سرویس دین و اندیشه