۲۷ تیر ۱۳۸۸، ۱۶:۳۸

به یاد مردی از جنس متانت/

آقا مجتبی تیتر یک مهر شد

خبرگزاری مهر- گروه اجتماعی:همین چهارشنبه بود که برای آخرین بار با آقا مجتبی صحبت کردم. ساعتی بعد از سانحه سقوط هواپیمای توپولوف و کشته شدن 168 مسافر آن، برای کاری با گروه عکس خبرگزاری مهر تماس گرفتم، آقا مجتبی خودش گوشی را برداشت از او پرسیدم از سانحه سقوط عکس منتشر نمی کنید؟ گفت: تعدادی از بچه های عکاس را با ماشین فرستادم سر صحنه تا عکس بگیرند.بعد با شوخی گفت: آنها پول تنخواه خواسته اند تا برای مدتی که در راهند تخمه بخرند.

با این حرف آقا مجتبی کلی خندیدیم. این آخرین مکالمه ام با این مرد واقعا شریف بود. در 4 سالی که از آشنایی من با او می گذرد واقعا کوچکترین بدی از او ندیدم. هر وقت جسارت می کردم و با حالتی عصبانی به او زنگ می زدم با بردباری و متانتش به من می آموخت رسم زندگی و مردانگی را.

او مردی آرام و با متانت بود و واقعا حیف شد که از میانمان رفت. ادب و مهربانی اش از نگاه معصومش می بارید. این جملات مرا همه کسانی که مجتبی تکین را می شناسند، تایید خواهند کرد.

امروز صبح وقتی این خبر را شنیدم شوکه شدم، بسیار ناراحتم.همین چند هفته پیش بود آقا مجتبی و همسر و دختر کوچولویش را در میدان هفت تیر دیدم. واقعا باورش سخت است. مگر می شود آقا مجتبی با آن هیکل رعنا و با آن تبسم همیشگی تسلیم یک حادثه رانندگی شود؟

آقا مجتبی؛

خدا رحمتت کند که جز خوبی از تو چیزی ندیدم. بعض کرده ام و نمی توانم آنچه را که دلم می خواهد بنویسم. چرا فقط انسان های خوب از میان ما می روند؟

آقا مجتبی؛

می گویند تا قبل از دیدن مرگ شکیلا کوچولو هنوز نفس می کشیدی. احسنت بر تو ای مرد که تا آخرین نفس کنار خانواده ات بودی. ما به تو افتخار می کنیم و این رسم زندگی ات را الگویی می کنیم برای خود.

آقا مجتبی؛

فکرش را می کردی که پس از خبر سقوط هواپیما امروز خبر یک خبرگزاری مهر تو باشی؟؟؟ روحت شاد و یادت گرامی .

بهنام پاکزاد- خبرنگار مهر

