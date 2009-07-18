جابجا کردن ویرانه های جنگ غزه هشت ماه زمان می برد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، یکی از مقامات مسئول در طرح بازسازی غزه اعلام کرد برای جابجا کردن ویرانه های حمله صهیونیستها به غزه دستکم 8 ماه زمان و بودجه ای معادل 12 میلیون دلار لازم است.

"طاهر السنی" رئیس برنامه سازمان ملل برای بازسازی غزه (UNDP) در این رابطه گفت عملیات خاکبرداری و انتقال آوار ویرانه های به جا مانده از حملات 22 روزه ارتش اسرائیل به غزه ممکن است تا آوریل سال 2010 میلادی ادامه یابد.

این در حالی است که پروژه جابجا کردن ویرانه های غزه از هفته پیش و از شمال نوار غزه که بیشترین خسارت را در جنگ 22 روزه دیده، آغاز شده است. به گفته السنی عملیات خاکبرداری از ویرانه های غزه بعنوان نخستین گام برای آغاز برنامه بازسازی سازمان ملل در این منطقه است.

طبق اعلام مقامات حماس جنگندها و موشکهای ارتش صهیونیستی در حمله همه جانبه به غزه در سال گذشته بیش از 20 هزار واحد شامل ساختمانهای اداری، مراکز بهداشتی و آموزشی و نیز خانه های مسکونی را از بین برده اند.