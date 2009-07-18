نماهای شهری بر اساس اسلامیت جامعه طراحی شوند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، آیت الله ایمانی ظهر امروز در جریان دوازدهمین اجلاس هیئتهای عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در شیراز افزود: نماهای شهری جامعه ما باید به گونه ای طراحی و ساخته شود که هر غریبه ای که برای بار اول وارد شهر می شود متوجه اسلامی بودن آن شود.

وی با اشاره به اینکه طی مدت اخیر در برخی از مناطق شاهد طراحی و ساخت ساختمانهایی هستیم که متاثر از تولیدات غربی است، افزود: در عین حال باید در نظر داشت که مردم ما در یک کشور اسلامی زندگی می کنند و باید در بحث مسکن و خانه به نحوی این امر طراحی شود که مردم در آن احساس آرامش داشته باشند.

در ادامه استاندار فارس نیز بیان کرد: رشد جامعه و تمدن یک کشور به پیشرفت دانش و تجربه مهندسین آن بستگی دارد و دانش مهندسی همواره در تاریخ و زمان حال نقش اساسی ایفا کرده است.

محمد رضا رضا زاده افزود: مهندسی کشور امروزه در تمام تخصصها از رتبه های قابل قبولی در سطح ملی و جهانی برخوردار بوده و در خیلی از عرصه ها که قبل از انقلاب به آن ورود نشده بود مهندسین امروز جامعه آن را به یک دانش بومی تبدیل کرده اند.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به نقش مهم مهندسین کشور در حوزه مصرف انرژی نیز بیان کرد: اگر قرار بشد مردم در مصرف انرژی صرفه جویی کنند موثرترین افراد جامعه در این بخش را مهندسین ساختمان و طراحیهای آنان تشکیل می دهد چراکه طراحی و اجراهای مناسب به خوبی می تواند زمینه های هدرروی انرژی را از بین ببرد.