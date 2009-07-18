طرح نهضت آسفالت در 36 شهر سیستان و بلوچستان در حال اجراست

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، علی محمد آزاد عصر شنبه در بازدید از عملیات اجرای آسفالت در مناطق محروم و حاشیه شهر زاهدان اعلام کرد: به دستور رئیس جمهور طرح نهضت آسفالت با 220 میلیارد ریال اعتبار در سطح 36 شهر و شهرستان این استان در حال اجرا است.

استاندار سیستان و بلوچستان اظهار داشت: این طرح در مجموع با حجم دو میلیون و 700 هزار متر مربع آسفالت از ابتدای سالجاری در حال انجام است که تاکنون بیش از 52 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی اضافه کرد: در سطح شهر زاهدان نیز از مجموع 700 هزار مترمربع، تاکنون 500 متر مربع از خیابانها، معابر، کوچه ها و میادین آسفالت شده است.

آزاد خاطرنشان کرد: اجرای طرح نهضت آسفالت در شهرهای سیستان و بلوچستان در دور دوم سفر رئیس جمهور و هیئت دولت در دی ماه سال گذشته به زاهدان تصویب شد.