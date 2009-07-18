ابراز امیدواری ترکیه درباره تاسیس سفارت در بیت المقدس شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارنوت، "عبدالله گل" رئیس جمهور ترکیه در مراسم افتتاح سفارت تشکیلات خودگردان فلسطین در آنکارا گفت: امیدواریم یک روز شاهد افتتاح سفارت ترکیه در بیت المقدس شرقی باشیم.

در این مراسم که با حضور مقامات ترکیه و تشکیلات خودگردان برگزار شد، گل از ساختمان نوساز سفارت تشکیلات خودگردان که با همکاری ترکیه ساخته شده بعنوان سمبل دوستی و برادری بین آنکارا و این تشکیلات نام برد.

علاوه بر مقامات دولت ترکیه شخصیتهای فلسطینی نظیر "ریاض المالکی" وزیر خارجه دولت انتصابی فلسطین، "صائب عریقات" مذاکره کننده ارشد گفتگوهای صلح خاورمیانه، "نبیل ابوردینه" سخنگوی تشکیلات خودگردان و سفیر این تشکیلات در آنکارا حضور داشتند.

در همین حال رئیس جمهور ترکیه در کنفرانس مطبوعاتی که پس از این مراسم برگزار شد با ابراز تردید در مورد کارآمد بودن خواسته اتحادیه اروپا در توقف شهرک سازیها گفت ادامه این اقدام از سوی تل آویو به روند گفتگوهای صلح ضربه می زند.

گفتنی است هفته گذشته مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت سازمان ملل باید برای حل بحران خاورمیانه ضرب الاجل تعیین کند. به گفته خاویر سولانا شورای امنیت در صورت عدم همکاری رژیم صهیونیستی باید طی قطعنامه ای موجودیت یک دولت فلسطینی را به رسمیت بشناسد.