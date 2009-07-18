تابلوهای هوشمند کنترل چاه های آب در گلستان نصب می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، نادعلی حاجیلری بعداز ظهر شنبه در شورای بازرسی این شرکت افزود: تهیه و نصب تابلوهای کنترل هوشمند بر روی چاه ‌های برقی شده، آب شرب واقع در مناطق ممنوعه بندرگز، کردکوی و گرگان اجرا می‌ شود.

وی اظهار داشت: دو پیمانکار این شرکت مسئولیت اجرای این طرح را در استان به عهده گرفته و تعداد 64 کنتور در منطقه ممنوعه دشت گرگان و تعداد 32 کنتور در منطقه بندرگز و کردکوی نصب می‌ شود.

وی با بیان اینکه این طرح در مدت سه ماه اجرا می ‌شود، خاطرنشان کرد: این طرح با هدف صیانت از سفره های آب زیرزمینی و کنترل برداشت آب از چاه ‌ها اجرا می‌شود.

حاجیلری یادآور شد: با اجرای این طرح، کنتورهای هوشمند آب و برق جایگزین دو کنتور موجود در چاه‌ها (کنتور دیجیتال سه فاز برق و کنتور حجمی آب) می شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ‌ای گلستان افزود: این کنتورها که در تابلوهای برق نصب می شوند علاوه بر بهره مندی از مزایای هر دو کنتور، قابلیت اندازه گیری انحصاری مصرف آب و سیستم اعتباری برای استفاده از حق آبه را دارند.

وی از اجرای عملیات بازسازی و لایروبی کنترل سیلاب جفاکنده خبر داد و گفت: این طرح با اعتباری بالغ بر 581 میلیون و 331 هزار ریال اجرا می ‌شود و تاکنون بیش از 90 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

حاجیلری عنوان کرد: اجرای این طرح اهمیت ویژه ‌ای داشته و تاثیر بسزایی در تغدیه مصنوعی منابع آبی این منطقه دارد.

وی با اشاره به سیلاب شهریورماه سال گذشته عنوان کرد: این پروژه در سال گذشته تا 90 درصد از خسارات سیلاب را کاهش داد.

وی یادآور شد: کاهش خطرات ناشی از سیل و مهار آبهای سطحی و تقویت منابع آب زیرزمینی از مهمترین اهداف اجرای این طرح است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ ای گلستان خاطرنشان کرد: همچنین به منظور اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای کاهش خطرات سیل، نقاط آسیب پذیر از سیل شناسایی شده است.

عملیات اجرایی ترمیم و بازسازی دیواره تغذیه مصنوعی جفاکنده به طول 150 متر و با اعتبار 220 میلیون ریال انجام شده است.