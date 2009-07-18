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۲۷ تیر ۱۳۸۸، ۱۸:۲۹

تابلوهای هوشمند کنترل چاه های آب در گلستان نصب می شود

تابلوهای هوشمند کنترل چاه های آب در گلستان نصب می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گلستان گفت: نصب تابلوهای کنترل هوشمند چاه های آب به عنوان پایلوت در سه ‌شهر استان آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، نادعلی حاجیلری بعداز ظهر شنبه در شورای بازرسی این شرکت افزود: تهیه و نصب تابلوهای کنترل هوشمند بر روی چاه ‌های برقی شده، آب شرب واقع در مناطق ممنوعه بندرگز، کردکوی و گرگان اجرا می‌ شود.

وی اظهار داشت: دو پیمانکار این شرکت مسئولیت اجرای این طرح را در استان به عهده گرفته و تعداد 64 کنتور در منطقه ممنوعه دشت گرگان و تعداد 32 کنتور در منطقه بندرگز و کردکوی نصب می‌ شود.

وی با بیان اینکه این طرح در مدت سه ماه اجرا می ‌شود، خاطرنشان کرد: این طرح با هدف صیانت از سفره های آب زیرزمینی و کنترل برداشت آب از چاه ‌ها اجرا می‌شود.

حاجیلری یادآور شد: با اجرای این طرح، کنتورهای هوشمند آب و برق جایگزین دو کنتور موجود در چاه‌ها (کنتور دیجیتال سه فاز برق و کنتور حجمی آب) می شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ‌ای گلستان افزود: این کنتورها که در تابلوهای برق نصب می شوند علاوه بر بهره مندی از مزایای هر دو کنتور، قابلیت اندازه گیری انحصاری مصرف آب و سیستم اعتباری برای استفاده از حق آبه را دارند.

وی از اجرای عملیات بازسازی و لایروبی کنترل سیلاب جفاکنده خبر داد و گفت: این طرح با اعتباری بالغ بر 581 میلیون و 331 هزار ریال اجرا می ‌شود و تاکنون بیش از 90 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

حاجیلری عنوان کرد: اجرای این طرح اهمیت ویژه ‌ای داشته و تاثیر بسزایی در تغدیه مصنوعی منابع آبی این منطقه دارد.

وی با اشاره به سیلاب شهریورماه سال گذشته عنوان کرد: این پروژه در سال گذشته تا 90 درصد از خسارات سیلاب را کاهش داد.

وی یادآور شد: کاهش خطرات ناشی از سیل و مهار آبهای سطحی و تقویت منابع آب زیرزمینی از مهمترین اهداف اجرای این طرح است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ ای گلستان خاطرنشان کرد: همچنین به منظور اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای کاهش خطرات سیل، نقاط آسیب پذیر از سیل شناسایی شده است.

عملیات اجرایی ترمیم و بازسازی دیواره تغذیه مصنوعی جفاکنده به طول 150 متر و با اعتبار 220 میلیون ریال انجام شده است.

کد مطلب 914490

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